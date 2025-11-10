Reuniune OCDE la București. Șeful DNA: „Corupția devine tot mai sofisticată”

10-11-2025 | 16:21
reuniune ocde bucuresti

Procurorul șef al DNA, Marius Voineag, a subliniat că fenomenul corupției este „tot mai sofisticat” la o reuniune organizată de OCDE la București. 

Lorena Mihăilă

„Într-o lume în care corupția devine tot mai sofisticată, succesul nu va aparține celor care reacționează, ci celor care anticipează”, a declarat  procurorul-șef al DNA, Marius Voineag.

De asemenea, Voineag a spus că aderarea României la OCDE este „o oportunitate de a avea acces la o comunitate de practicieni și standarde avansate în combaterea corupției internaționale și la un cadru care ne va permite să ne calibrăm constant metodele de lucru la nivelul celor la performante structuri anticorupție din lume”.

În perioada 10 -13 noiembrie 2025 la București se desfășoară cea de-a XV-a Reuniune a Rețelei de Aplicare a Legii (ACN LEN) organizată de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare (OCDE), în cooperare cu Direcția Națională Anticorupție care reunește procurori, anchetatori și experți anticorupție din 40 de state din Europa de Est, Asia Centrală și din state membre OCDE, într-un schimb de experiență dedicat promovării bunelor practici internaționale în domeniul aplicării legislației anticorupție, oferind totodată o perspectivă asupra celor mai noi tendințe și provocări.

preşedintele ASF Alexandru Petrescu
ASF: Legea de plată a pensiilor private respectă toate standardele OCDE. „Este un model de conformare internaţională”

„Pentru România și pentru DNA, această reuniune reprezintă o ocazie de a împărtăși experiențe, dar și de a învăța din practicile altor jurisdicții. Investigarea cazurilor complexe, confiscarea extinsă, urmărirea fluxurilor financiare ilicite sau protejarea independenței anchetei – toate acestea sunt provocări comune, care ne cer să acționăm coordonat, profesionist și cu viziune pe termen lung”, a mai Marius Voineag.

România va intra în clubul celor mai dezvoltate economii ale lumii, anul viitor, dacă mentine ritmul de până acum, a spus în septembrie secretarul general al OCDE.

Până acum, România a încheiat mai mult de jumătate din cele 25 de evaluări, în comitetele Organizației pentru Cooperare și dezvoltare economică. Aderarea ar putea aduce țării, creștere economică, investiții noi, și un nivel mai bun, de trai.

România a intrat în ultima etapă a aderării la OCDE, la 3 ani de când a început acest proces și de când a fost adoptată foaia de parcurs.

