Când ar putea adera România la OCDE. Anunțul făcut de secretarul general al organizației

Stiri actuale
15-09-2025 | 19:25
×
Codul embed a fost copiat

România va intra in clubul celor mai dezvoltate economii ale lumii, anul viitor, dacă mentine ritmul de până acum. A spus-o luni, secretarul general al OCDE, aflat în vizită oficială la București.

autor
Ștefana Todică

Până acum, România a încheiat mai mult de jumătate din cele 25 de evaluări, în comitetele Organizației pentru Cooperare și dezvoltare economică. Aderarea ar putea aduce țării, creștere economică, investiții noi, și un nivel mai bun, de trai.

România a intrat în ultima etapă a aderării la OCDE, la 3 ani de când a început acest proces și de când a fost adoptată foaia de parcurs.

Până acum, țara noastră a finalizat 15 din cele 25 de evaluări în comitetele OCDE. Prin implementarea reformelor, a făcut pași importanți în combaterea mitei și a îmbunătățit standardele pentru instituțiile de stat, concurență ori dezvoltare regională.

Analiza economică despre România va fi lansată în martie 2026 la București, a spus secretarul general OCDE - ca pas final în procesul de aderare.

Citește și
elevi, scoala
Cheltuielile publice pentru educație în România au crescut. Creșterea este mai evidentă la învățământul preșcolar

Reforma pensiilor private, printre reformele necesare pentru aderarea la OCDE

În următoare luni ar trebui încheiate evaluările tehnice și restul reformelor, cum este și cea a pensiilor private.

Aflat într-o vizită la București, secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, s-a întâlnit să discute despre progresul României cu șeful statului, premierul, guvernatorul BNR, dar și cu reprezentanții Parlamentului.

Mathias Cormann, secretarul general al OCDE: „Chiar dacă nu există o dată finală stabilită pentru procesul de aderare, Guvernul României și-a stabilit obiectivul ambițios, dar cred, acum, realizabil al finalizării acestui proces în anul 2026. Acest obiectiv va depinde de progresele necesare în implementarea reformelor potrivit recomandărilor încă în vigoare ale comitetelor OCDE”.

Ilie Bolojan, premierul României: „Aderarea la această organizație înseamnă trei aspecte importante pentru țara noastră. Un aspect care ține de reputația internațională a României, punerea economiei țării noastre pe baze cât mai sănătoase, ceea ce înseamnă relansare, creștere economică și dezvoltare și, în ultimul rând, politici publice bune pentru comportamente corecte”.

„Aderarea la OCDE este cea mai puternică recunoaștere internațională că trăim într-o țară dezvoltată, iar experiența altor state arată că aderarea a fost urmată de un avans economic semnificativ”, a spus și seful statului, Nicușor Dan, într-o postare pe Facebook.

PSD sare ca ars la eliminarea plafonării prețurilor la alimente, dar PNL și USR i-au adus aminte că și el a fost de acord

Sursa: Pro TV

Etichete: nicusor dan, ocde, ilie bolojan, pensii private, reforme,

Dată publicare: 15-09-2025 19:24

Articol recomandat de sport.ro
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Citește și...
ASF: Legea de plată a pensiilor private respectă toate standardele OCDE. „Este un model de conformare internaţională”
Stiri Economice
ASF: Legea de plată a pensiilor private respectă toate standardele OCDE. „Este un model de conformare internaţională”

Legea de plată a pensiilor private respectă toate standardele OCDE, fiind un model de conformare internaţională, susţin reprezentanţii Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).  

Cheltuielile publice pentru educație în România au crescut. Creșterea este mai evidentă la învățământul preșcolar
Stiri actuale
Cheltuielile publice pentru educație în România au crescut. Creșterea este mai evidentă la învățământul preșcolar

EaG 2025, editat de OCDE, arată că, în perioada 2015 – 2022, cheltuielile publice la nivelul învăţământului preşcolar din România au crescut cu 36,7%, iar acest lucru s-a întâmplat în ciuda unei scăderi a numărului de copii înscrişi cu aproape 3%.

Ilie Bolojan: Aderarea României la OCDE nu este doar un obiectiv de politică externă, ci şi o reală şansă pentru reforme
Stiri Politice
Ilie Bolojan: Aderarea României la OCDE nu este doar un obiectiv de politică externă, ci şi o reală şansă pentru reforme

Premierul Ilie Bolojan afirmă că aderarea României la OCDE în 2026 rămâne o prioritate strategică şi o oportunitate reală pentru reforme.

Recomandări
Plafonarea preturilor la raft, noul scandal din Coaliție. PSD susține măsura deși nu există estimări ale impactului
Stiri Politice
Plafonarea preturilor la raft, noul scandal din Coaliție. PSD susține măsura deși nu există estimări ale impactului

Executivul vrea să renunțe la plafonarea prețurilor la alimentele de bază, care a fost pusă în practică în ultimii doi ani. Decizia ar fi fost luată de comun acord în coaliția de guvernare, dar PSD vrea să o mențină.

Tarife la apă în România. Zonele sărace plătesc dublu față de București. Orașul cu preț de 3 ori mai mic ca restul județului
Stiri Sociale
Tarife la apă în România. Zonele sărace plătesc dublu față de București. Orașul cu preț de 3 ori mai mic ca restul județului

Românii plătesc un tarif mediu lunar la apă și canalizare de 14,47 lei/metru cub, fără TVA, dar diferențele de la o zonă la alta sunt uriașe. Așa au ajuns locuitorii din județe sărace precum Neamț sau Vaslui să plătească dublu față de București.

Moțiunea simplă a AUR împotriva lui Daniel David a picat. Au fost doar 40 de voturi „pentru”
Stiri Educatie
Moțiunea simplă a AUR împotriva lui Daniel David a picat. Au fost doar 40 de voturi „pentru”

Senatul a dezbătut și apoi a supus la vot o moțiune simplă depusă de partidul AUR împotriva ministrului Educației, Daniel David, pe care îl acuză că a promovat un pachet de măsuri cu consecințe grave asupra sistemului educațional.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 15 Septembrie 2025

48:40

Alt Text!
La Măruță
15 Septembrie 2025

01:28:39

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
15 Septembrie 2025

01:45:48

Alt Text!
Romania, te iubesc!
După ei, potopul

44:55

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28