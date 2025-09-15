Când ar putea adera România la OCDE. Anunțul făcut de secretarul general al organizației

România va intra in clubul celor mai dezvoltate economii ale lumii, anul viitor, dacă mentine ritmul de până acum. A spus-o luni, secretarul general al OCDE, aflat în vizită oficială la București.

Până acum, România a încheiat mai mult de jumătate din cele 25 de evaluări, în comitetele Organizației pentru Cooperare și dezvoltare economică. Aderarea ar putea aduce țării, creștere economică, investiții noi, și un nivel mai bun, de trai.

România a intrat în ultima etapă a aderării la OCDE, la 3 ani de când a început acest proces și de când a fost adoptată foaia de parcurs.

Până acum, țara noastră a finalizat 15 din cele 25 de evaluări în comitetele OCDE. Prin implementarea reformelor, a făcut pași importanți în combaterea mitei și a îmbunătățit standardele pentru instituțiile de stat, concurență ori dezvoltare regională.

Analiza economică despre România va fi lansată în martie 2026 la București, a spus secretarul general OCDE - ca pas final în procesul de aderare.

Reforma pensiilor private, printre reformele necesare pentru aderarea la OCDE

În următoare luni ar trebui încheiate evaluările tehnice și restul reformelor, cum este și cea a pensiilor private.

Aflat într-o vizită la București, secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, s-a întâlnit să discute despre progresul României cu șeful statului, premierul, guvernatorul BNR, dar și cu reprezentanții Parlamentului.

Mathias Cormann, secretarul general al OCDE: „Chiar dacă nu există o dată finală stabilită pentru procesul de aderare, Guvernul României și-a stabilit obiectivul ambițios, dar cred, acum, realizabil al finalizării acestui proces în anul 2026. Acest obiectiv va depinde de progresele necesare în implementarea reformelor potrivit recomandărilor încă în vigoare ale comitetelor OCDE”.

Ilie Bolojan, premierul României: „Aderarea la această organizație înseamnă trei aspecte importante pentru țara noastră. Un aspect care ține de reputația internațională a României, punerea economiei țării noastre pe baze cât mai sănătoase, ceea ce înseamnă relansare, creștere economică și dezvoltare și, în ultimul rând, politici publice bune pentru comportamente corecte”.

„Aderarea la OCDE este cea mai puternică recunoaștere internațională că trăim într-o țară dezvoltată, iar experiența altor state arată că aderarea a fost urmată de un avans economic semnificativ”, a spus și seful statului, Nicușor Dan, într-o postare pe Facebook.

