Potrivit poliţiştilor şi procurorilor bucureşteni, aceştia sunt acuzaţi că ar fi recrutat şi exploatat sexual în Germania şi Ţările de jos patru victime. Unul dintre cei trei este Gabriel Cristian Duduianu, zis “Ali Pian”, fiul interlopului Emi Pian, ucis în urmă cu şase ani în timpul unei pertide de barbut, iar ceilalţi doi sunt apropiaţi ai clanului.

În acest caz este implicat şi fratele lui Emi Pian, Vasile Duduianu, zis „Graţian Pian”, aflat sub control judiciar într-un alt dosar. Toţi vor fi prezentaţi instanţei cu propunerea de arestare preventivă.

Anchetatorii extind cercetările

Poliţia Capitalei şi DIICOT au informat, marţi, că poliţiştii Serviciului Grupuri Infracţionale Violente, sub coordonarea unui procuror din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, fac cercetări într-un dosar penal, faţă de membrii unui grup infracţional, fiind extinse cercetările pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de persoane şi proxenetism.

„Activităţile de urmărire penală au fost continuate pentru stabilirea întregii situaţii de fapt şi identificarea tuturor participanţilor, fiind dispusă extinderea urmăririi penale faţă de alţi bănuiţi dintre cei menţionaţi, în sarcina acestora fiind stabilită săvârşirea unor noi infracţiuni de trafic de persoane şi proxenetism”, precizează sursele citate.

Potrivit aceloraşi surse, marţi, procurorii DIICOT au dispus reţinerea a trei inculpaţi, cercetaţi pentru trafic de persoane şi proxenetism.

DIICOT a reținut trei inculpați

Surse judiciare afirmă că este vorba despre membri ai clanurilor bucureştene Duduianu/Pian, unul dintre reţinuţi fiind Gabriel Cristian Duduianu, zis „Ali Pian”, fiul interlopului Emi Pian, ucis în urmă cu şase ani în timpul unei pertide de barbut. Ceilalţi doi ar fi apropiaţi ai clanului, în acest caz fiind implicat şi fratele lui Emi Pian, Vasile Duduianu, zis „Graţian Pian”, aflat sub control judicir într-un alt dosar, precizează sursele citate.

„În urma extinderii cercetărilor efectuate în cauză, din materialul probator administrat a reieşit faptul că, în intervalul cuprins între anul 2024 şi luna iulie 2025, patru inculpaţi au recrutat şi ulterior au exploatat sexual patru persoane vătămate. Prin inducere în eroare, tehnici manipulative şi acte de violenţă, victimele au fost determinate şi li s-a înlesnit practicarea prostituţiei, în folosul inculpaţilor, în diverse locaţii din Germania şi Ţările de Jos”, precizează Poliţia Capitalei.

Victimele au fost exploatate în străinătate

Potrivit aceleiaşi surse, urmează că fie sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti cu propunerea de arestare preventivă în cazul celor patru inculpaţi.

În luna iulie a anului trecut, 31 de persoane (22 de bărbaţi şi nouă femei) au fost reţinute, în urma unor percheziţii făcute la clanurile Pian şi Purcel, acuzate că au forţat mai multe tinere să se prostitueze în ţări europene. Toţi erau cercetaţi pentru constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de persoane, proxenetism şi spălare a banilor.

La percheziţii, poliţiştii au descoperit şi ridicat sume de bani în numerar, în diferite valute - lei, euro, dolari americani, lire sterline şi franci elveţieni -, cu o valoare totală estimată la 250.000 de euro, arme albe, pistoale de tip airsoft, bijuterii, ceasuri, înscrisuri şi diferite substanţe.