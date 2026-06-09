După mai multe săptămâni de investigații, ofițerii de la Omoruri au descoperit prada pe care presupusa autoare a crimei, amanta victimei, ar fi încercat să o valorifice.

Corespondent PRO TV: „Deși au obținut arestarea preventivă a unei suspecte, o femeie de 39 de ani, care a fost nu doar menajeră, ci și iubita medicului anestezist de 72 de ani, ofițerii de la Omoruri din Poliția Capitalei, dar și procurorii Parchetului Capitalei au continuat investigațiile. Așa au ajuns la informații extrem de prețioase, inclusiv cu ajutorul imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, cele care o înfățișează pe suspectă. La scurt timp după ce a părăsit locuința medicului pe care l-ar fi ucis, iar apoi ar fi incendiat-o împreună cu un bărbat, un cunoscut mai vechi, aceștia aveau asupra lor o geantă în care s-ar fi aflat numeroase lucruri de valoare, zeci de ceasuri scumpe, bijuterii, dar și telefonul victimei. De aici, investigația s-a extins către fosta parteneră de viață a bărbatului, iar concluziile anchetatorilor sunt fără echivoc. Zeci de ceasuri de valoare fuseseră predate celor doi pentru a fi valorificate, iar la perchezițiile făcute acasă la noua suspectă, anchetatorii ar fi descoperit inclusiv acte de amanetare a unor ceasuri, de asemenea extrem de scumpe. Iată, așadar, ancheta s-a extins împotriva celor doi, care au devenit suspecți de tăinuire, de altfel, pentru că au ținut ascunse aceste informații prețioase pentru anchetă. Cei doi au fost reținuți inițial, iar apoi bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, în timp ce fosta lui parteneră, suspectă și ea, a fost plasată în arest la domiciliu.”