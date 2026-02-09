"În mod concret, cercetările în cauză vizează activitatea infracţională desfăşurată de o persoană de introducere în mod ilegal din Turcia pe teritoriul României de arme de foc letale şi de muniţii pentru arme de foc letale, cu scopul comercializării lor cu sprijinul altor persoane. După introducerea în ţară, armele au fost depozitate în judeţul Dâmboviţa, fiind vândute ulterior către diverse persoane pe raza aceluiaşi judeţ", a transmis Parchetul General, într-un comunicat de presă.

Poliţia Română precizează că este vorba despre un bărbat, în vârstă de 35 de ani, care a deţinut, din anul 2024 până în prezent, mai multe arme de foc, de tipul GHOST GUNS, susceptibile a fi introduse, în mod ilegal, din Turcia în România.

Trei persoane vor fi aduse la audieri.

Activităţile beneficiază de sprijinul poliţiştilor Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Neamţ, Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, Inspectoratelor de poliţie judeţene Buzău şi Dâmboviţa, Direcţiei pentru Protecţia Animalelor, al specialiştilor criminalişti din cadrul Institutului Naţional de Criminalistică, al luptătorilor Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale, precum şi al Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei.