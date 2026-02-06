Poliția a lansat marți o anchetă asupra fostului ministru laburist, după ce au apărut sugestii că acesta ar fi transmis informații guvernamentale sensibile către Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale.

Într-o declarație, poliția a afirmat: „El nu a fost arestat, iar ancheta este în curs”, transmite BBC.

Lordul Mandelson nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

El și-a exprimat anterior regretul pentru asocierea sa continuă cu Epstein și și-a cerut scuze „fără echivoc față de femeile și fetele care au suferit”. Lord Mandelson, în vârstă de 72 de ani, se afla la adresa sa, când poliția a început percheziția.

El a fost de acord ca poliția să intre în proprietatea din Wiltshire. Ofițerii au fost văzuți intrând în proprietatea din Wiltshire cu cutii de arhivare desfăcute, investigând și anexele.

Acuzațiile că Lord Mandelson, în calitate de ministru al guvernului din Marea Britanie, a divulgat informații către Epstein au apărut după ce Departamentul de Justiție al SUA a publicat o serie de documente, inclusiv e-mailuri trimise și primite de finanțatorul american.

Mesajele din 2008 par să arate că Lord Mandelson - care era la acea vreme secretar de stat pentru comerț în guvernul lui Gordon Brown - discuta cu Epstein planurile Trezoreriei privind o taxă unică pe bonusurile bancherilor.

La două zile după ce Lord Mandelson și Epstein au schimbat e-mailuri despre politica privind bonusurile bancherilor, documentele sugerează că au purtat discuții suplimentare despre acest plan.

Într-un email, Epstein întreabă dacă „Jamie” ar trebui să-l sune „încă o dată” pe Alistair Darling, ministrul de finanțe de la acea vreme. Aceasta pare a fi o referire la Jamie Dimon, care era directorul executiv al gigantului bancar american JP Morgan la acea vreme.

Lordul Mandelson pare să-i fi răspuns lui Epstein că ar trebui să-l sune din nou pe cancelar, înainte de a-i sugera să-l „amenințe ușor”.

Alte e-mailuri indică faptul că lordul Mandelson l-a informat în prealabil pe Epstein despre un plan de salvare de 500 de miliarde de euro din partea UE pentru a salva moneda euro.

Marea Britanie nu a contribuit la planul de salvare, dar Alistair Darling a fost prezent la Bruxelles pentru negocieri.

După ce poliția a demarat ancheta, un purtător de cuvânt al guvernului britanic a declarat: „Guvernul este pregătit să ofere poliției tot sprijinul și asistența de care are nevoie”.

10 ani de închisoare, practica pentru abuz în serviciu

Infracțiunea de abuz în serviciu se aplică adesea persoanelor care ocupă funcții publice, cum ar fi funcționarii publici sau polițiștii, și se pedepsește cu închisoare pe viață.

În practică, pedepsele rareori depășesc 10 ani de închisoare, potrivit Comisiei Juridice.

Miercuri, în fața amenințării unei rebeliuni din partea deputaților laburiști, Downing Street a promis că va face publice documentele referitoare la numirea lordului Mandelson în funcția de ambasador al Regatului Unit în Statele Unite. Numărul documentelor, care acoperă toate comunicațiile electronice, ar putea fi de aproape 100.000.

Purtătorul de cuvânt al prim-ministrului a declarat că documentele vor fi puse la dispoziția Parlamentului „cât mai curând posibil”, dar că se lucrează în colaborare cu Poliția Metropolitană, care a avertizat că publicarea „anumitor documente” ar putea submina ancheta privindu-l pe lordul Mandelson.

Joi, prim-ministrul Sir Keir Starmer și-a cerut scuze victimelor lui Epstein, spunând că „îi pare rău că a crezut minciunile lui Mandelson”.

Se cere demisia premierului Keir Starmer

Deputații laburiști și-au exprimat public și în privat furia față de presupusele acțiuni ale lordului Mandelson, dar și față de prim-ministru pentru că l-a numit ambasador al Regatului Unit.

Deputatul Kim Johnson a declarat pentru BBC Radio Merseyside că Sir Keir a gestionat situația „în mod îngrozitor” și că ar trebui „să ia în considerare demisia”.

Brian Leishman, deputat pentru Alloa și Grangemouth, a declarat pentru BBC că Sir Keir „a dat dovadă de o incredibilă eroare de judecată în numirea lordului Mandelson și că acest lucru depășește simplele scuze”.

„A fost judecata lui suficient de bună pentru această funcție? Cred că răspunsul este categoric nu”, a adăugat el.

Deputatul Simon Opher a declarat că prim-ministrul „trebuie să-și schimbe consilierii de la numărul 10”.

El a sugerat că șeful de cabinet Morgan McSweeney, care era apropiat de lordul Mandelson, ar trebui să demisioneze în urma scandalului.

Liderul conservator Kemi Badenoch a declarat că poziția lui Sir Keir era „de neacceptat” și a cerut un vot de neîncredere.

Duminică, Lord Mandelson a părăsit Partidul Laburist, iar trei zile mai târziu s-a retras din Camera Lorzilor.