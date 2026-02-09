Un constănțean a sunat luni seara la 112 pentru a sesiza faptul că pe plaja din dreptul unui hotel din Mamaia ar fi descoperit ceea ce el consideră a fi resturile unei drone.

Oamenii legii ajunși la fața locului au izolat zona și au declanșat o anchetă. Autoritățile vor să stabilească astfel dacă este vorba despre o dronă aeriană sau una maritimă și dacă are sau nu încărcătură.

Polițiștii de frontieră au precizat ulterior că obiectul găsit pe plajă par a fi, într-adevăr, resturile unei drone aeriene.

Garda de Coastă: Resturile par a aparține unui aparat de zbor neidentificat

”În seara zilei de 9 februarie 2026, polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au fost sesizați cu privire la posibila existență a unor resturi aparținând unei drone aeriene, pe plaja din stațiunea Mamaia.

Polițiștii de frontieră ajunși la fața locului au identificat resturi metalice, ce par a aparține unui aparat de zbor neidentificat.

În cauză se efectuează cercetări în cooperare cu celelalte autorități cu atribuții în domeniu, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța”, a transmis Garda de Coastă.