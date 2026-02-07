Un fermier a lăsat un sat întreg fără curent timp de 10 ore, după ce a incercat să transporte porci cu o dronă | VIDEO

Stiri externe
Porc in aer
Twitter

Un incident neobișnuit a avut loc în provincia Sichuan, sud-vestul Chinei. Un fermier a folosit o dronă pentru a transporta porci spre abator, dar unul dintre ei a rămas suspendat în aer. Localitatea în care trăiește bărbatul a rămas fără curent 10 ore.

autor
Lorena Mihăilă

Evenimentul s-a petrecut pe 24 ianuarie, când fermierul care locuiește într-o zonă montană din Tongjiang, încerca să transporte porcii cu drona către abator, transportul pe drumuri fiind dificil din cauza izolării fermei.

Problema a apărut când frânghia dronei s-a încâlcit într-o linie de înaltă tensiune, blocând porcul în aer. Fermierul a explicat că vizibilitatea redusă, fiind încă întuneric la acea oră, a contribuit la accident.

O angajată a autorității locale de electricitate a declarat că satul a suferit un blackout de 10 ore. „Am trimis 12 muncitori să repare linia. Costurile reparațiilor se ridică la aproximativ 10.000 de yuani”, a spus aceasta. Alimentarea cu energie a fost restabilită în aceeași zi, la ora 17:00, scrie South China Morning Post.

Poliția a deschis o anchetă și a constatat că fermierul ar fi încălcat legea prin folosirea dronei într-o zonă de zbor interzis și prin supraîncărcarea acesteia. „Strângem încă dovezi. Dacă se confirmă încălcarea legii, acesta va fi sancționat administrativ și va trebui să compenseze pagubele provocate echipamentelor electrice”, a precizat un ofițer.

Incidentul a stârnit amuzament pe rețelele sociale chineze. Un utilizator a glumit: „Când au dat jos porcul, era gata de mâncat, fiind deja gătit de șocul electric?” Altul a adăugat: „Acest porc a devenit celebru înainte de moarte. E definiția porcului zburător.”

Dronele agricole sunt tot mai utilizate în zonele rurale și montane din China, dar accidentele de acest tip apar frecvent.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: porci, drona, China,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
A devenit campioană la Transylvania Open și s-a dus țintă spre lojă: pe cine a salutat Sorana Cîrstea prima dată
A devenit campioană la Transylvania Open și s-a dus țintă spre lojă: pe cine a salutat Sorana Cîrstea prima dată
Citește și...
Consiliul pentru Pace al lui Trump își ține prima reuniune pe 19 februarie. Liderii care au confirmat participarea
Stiri externe
Consiliul pentru Pace al lui Trump își ține prima reuniune pe 19 februarie. Liderii care au confirmat participarea

Consiliul pentru Pace, promovat de preşedintele american Donald Trump, va organiza prima întâlnire a liderilor pe 19 februarie, a confirmat sâmbătă un oficial al guvernului american, fără a oferi detalii suplimentare.

Netanyahu și Trump, față în față la Washington. Miza întâlnirii: Iranul
Stiri externe
Netanyahu și Trump, față în față la Washington. Miza întâlnirii: Iranul

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu este aşteptat să se întâlnească cu preşedintele american Donald Trump miercuri, la Washington, unde vor discuta despre negocierile cu Iranul, a anunţat sâmbătă biroul şefului executivului israelian.

Stadiul „discuțiilor” dintre Groenlanda, teritoriul dorit de Trump, și SUA. „Nu am ajuns încă acolo unde ne dorim”
Stiri externe
Stadiul „discuțiilor” dintre Groenlanda, teritoriul dorit de Trump, și SUA. „Nu am ajuns încă acolo unde ne dorim”

Discuțiile dintre Groenlanda și SUA nu au atins încă nivelul dorit de autoritățile locale, deși sunt pozitive, a declarat sâmbătă ministrul de externe al teritoriului, Vivian Motzfeldt.

Recomandări
„Fă-i pe din două”. Interceptări în dosarul șpăgilor din Primăria Sectorului 5. Cine sunt funcționarii arestați preventiv
Stiri Justitie
„Fă-i pe din două”. Interceptări în dosarul șpăgilor din Primăria Sectorului 5. Cine sunt funcționarii arestați preventiv

S-a lăsat cu rețineri în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce procurorii DNA au descins la Primăria Sectorului 5 pentru suspiciuni de corupție la cel mai înalt nivel. 

De ce se grăbesc americanii ca Rusia şi Ucraina să ajungă la un acord de pace până în luna martie. Obiectivul este fantezist
Stiri externe
De ce se grăbesc americanii ca Rusia şi Ucraina să ajungă la un acord de pace până în luna martie. Obiectivul este fantezist

Negociatorii americani şi ucraineni au discutat despre obiectivul ambițios dacă nu chiar fantezist ca Rusia şi Ucraina să ajungă la un acord de pace până în luna martie. 

Fostul ministru Răzvan Cuc, plasat în arest la domiciliu în cazul mitei de peste 1 milion de lei de la RAR
Stiri Justitie
Fostul ministru Răzvan Cuc, plasat în arest la domiciliu în cazul mitei de peste 1 milion de lei de la RAR

Fostul ministru Răzvan Cuc, arestat preventiv pentru intermedierea unei mite de peste un milion de lei la RAR, a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Aceeași măsură a fost luată și pentru omul de afaceri implicat.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 07 Februarie 2026

28:42

Alt Text!
I like IT
Ediția 1 - 2026

21:42

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
06 Februarie 2026

01:29:50

Alt Text!
Vorbește Lumea
06 Februarie 2026

01:45:55

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Fața la joc! - fotbal "la cald" cu Costin Ștucan și Cătălin Oprișan, de la 16:00, la PRO TV și VOYO

Sport

Ioan Varga anunță prime la CFR Cluj după victoria din derby: ”Mi-au făcut o mare bucurie! Am primit 6-700 de mesaje”