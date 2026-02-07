Un fermier a lăsat un sat întreg fără curent timp de 10 ore, după ce a incercat să transporte porci cu o dronă | VIDEO

Problema a apărut când frânghia dronei s-a încâlcit într-o linie de înaltă tensiune, blocând porcul în aer. Fermierul a explicat că vizibilitatea redusă, fiind încă întuneric la acea oră, a contribuit la accident.

Evenimentul s-a petrecut pe 24 ianuarie, când fermierul care locuiește într-o zonă montană din Tongjiang, încerca să transporte porcii cu drona către abator, transportul pe drumuri fiind dificil din cauza izolării fermei.

O angajată a autorității locale de electricitate a declarat că satul a suferit un blackout de 10 ore. „Am trimis 12 muncitori să repare linia. Costurile reparațiilor se ridică la aproximativ 10.000 de yuani”, a spus aceasta. Alimentarea cu energie a fost restabilită în aceeași zi, la ora 17:00, scrie South China Morning Post.

Poliția a deschis o anchetă și a constatat că fermierul ar fi încălcat legea prin folosirea dronei într-o zonă de zbor interzis și prin supraîncărcarea acesteia. „Strângem încă dovezi. Dacă se confirmă încălcarea legii, acesta va fi sancționat administrativ și va trebui să compenseze pagubele provocate echipamentelor electrice”, a precizat un ofițer.

Incidentul a stârnit amuzament pe rețelele sociale chineze. Un utilizator a glumit: „Când au dat jos porcul, era gata de mâncat, fiind deja gătit de șocul electric?” Altul a adăugat: „Acest porc a devenit celebru înainte de moarte. E definiția porcului zburător.”

Dronele agricole sunt tot mai utilizate în zonele rurale și montane din China, dar accidentele de acest tip apar frecvent.