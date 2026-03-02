Atenție urmează imagini care vă pot afecta emoțional.

Accidentul a avut loc în jurul orei 6, în localitatea Ovidiu din Constanța. Soferul de 24 de ani venea dinspre Constanța, iar la un moment dat a pierdut controlul volanului, a lovit bordura, a zburat cu mașina peste sensul giratoriu, s-a răsucit în aer și a aterizat pe trotuar.

Intreaga scenă a fost surprinsă de camerele de supraveghere instalate în oraș. Din fericire, soferul nu a fost rănit. Deși zona este una intens circulată, niciun pieton nu se afla pe trotuar.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,10 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Poliștiștii au deschis un dosar penal și fac cercetări pentru a afla cum s-a produs accidentul.