Între aceștia sunt inclusiv șoferi de autobuz și vatmani. Potrivit administratorului judiciar, măsura urmărește reducerea cheltuielilor societății care are datorii de peste 3 miliarde de lei.

Sindicaliștii contestă însă criteriile de selecție și cer explicații conducerii.

Societatea de Transport București a intrat în insolvență în luna septembrie, după ce a acumulat datorii de peste 1,5 miliarde de lei.

Între timp, potrivit administratorului judiciar, datoriile au trecut 3 miliarde de lei. Pentru a reduce cheltuielile, societatea va trece printr-un proces de reorganizare, care prevede eliminarea a aproximativ 1.700 de posturi din organigramă.

Dintre acestea, în jur de 900 vor fi eliminate prin concedieri colective, cele mai multe din rândul personalului administrativ și auxiliar.

Cheltuielile cu salariile ajung la 106 milioane de lei pe lună, adică peste 1,2 miliarde de lei anual, și reprezintă 68% din veniturile societății.

Remus Borza - administratorul judiciar la STB: ”Sunt foarte multe... foarte multe meserii redundante în STB, adică anacronice, care erau probabil la începutul anilor 90, anacronice, dar care se regăsesc în organigramă și în statul de funcții. Vorbim de curieri, avem 24 de curieri care ce plimbă? De 30 de ani s-a inventat e-mailul. Avem 146 de operatori introducere validare date. Avem peste 300 de economiști. Nu suntem o companie de audit, nu suntem Big Four cu 250 de economiști și cu 53 de contabili. Avem 88 de fochiști. Nu suntem la Mintia, nu suntem la Rovinari să avem 88 de fochiști. Avem 92 de femei de serviciu. Bă, cam mult, totuși. Avem 138 de sudori, de exemplu, ca să venim și în zonă productivă. Adică ce sudează? Țigară de la țigară? 138 de sudori? Că nu suntem la Vulcan, nu suntem la IMGB. Să sudăm ce?”

Corespondent Știrile Pro TV: ”Printre angajații care urmează să fie disponibilizaţi se numără și peste 100 de șoferi de autobuz și vatmani. Potrivit administratorului judiciar, sunt vizaţi salariaţi cu rezultate slabe la evaluări, abateri disciplinare sau cei implicaţi în dosare penale, cum ar fi cele privind furtul de combustibil. Conducerea STB dă însă asigurări că aceste concedieri nu vor afecta transportul public şi că numărul curselor va rămâne neschimbat”.

Sindicaliştii contestă criteriile după care au fost selectaţi angajaţii care vor fi concediaţi şi sunt nemulţumiri de salariile compensatorii pe care ar urma să le primească.

Marian Artimon - reprezentantul sindicatului: ”Deși contractul colectiv de muncă spunea, în funcție de vechime, să primească 20, 18, 16 salarii compensatorii, Și Legea 296-a austerității spunea că trebuie să plece, dacă pleacă disponibilizat, trebuie să i se dea 2 salarii, până la 12 salarii. Varianta creată a fost doar de 4 salarii. Și vă dați seama, i se dă acum a unui om care are 20 de ani STB, i se spune pe 17 decembrie, descurcă-te”.

Potrivit administratorului judiciar, angajaţii STB beneficiază de aproximativ 30 de tipuri de sporuri. În anumite luni, venitul unui şofer poate ajunge și la 31.000 de lei net.