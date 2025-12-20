Recomandările medicilor pentru mesele de sărbători: Există ceva mai important decât renunțarea la anumite mâncăruri

20-12-2025 | 12:14
masa de craciun
Medicii recomandă consumul preparatelor tradiţionale de sărbători fără restricţii severe, cu condiţia respectării moderaţiei, pentru a evita problemele cauzate de excesele alimentare din această perioadă.

Mihaela Ivăncică

''Sărbătorile sunt despre bucurie, familie şi momentele speciale petrecute împreună în jurul mesei. Deşi este o perioadă în care mesele sunt mai bogate, putem savura preparatele tradiţionale fără a ne confrunta cu disconfort sau excese, făcând câteva alegeri inteligente'', se arată pe pagina de Facebook a Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti (ASSMB).

Dr. Andreea Ştefănescu, medic specialist ATI şi consilier de dezvoltare personală, reaminteşte că secretul stă în moderaţie, nu în restricţii severe.

"Preparatele tradiţionale specifice sărbătorilor pot fi consumate fără restricţii drastice, atâta timp cât sunt savurate în cantităţi moderate. Echilibrul este mai important decât excluderea anumitor alimente", subliniază medicul.

Pentru a menţine acest echilibru, medicii dau o serie de sfaturi practice:

* Păstraţi ritmul meselor: Încercaţi să respectaţi programul cu trei mese principale pe zi (mic dejun, prânz, cină). Acest lucru ajută digestia şi reduce tendinţa de a lua gustări frecvente.

"Porţiile mai mici şi mâncatul lent permit organismului să se adapteze mai uşor şi astfel să evitaţi senzaţia de disconfort", explică dr. Andreea Ştefănescu.

* Ordinea contează: Începeţi masa cu alimente uşoare, precum supe, ciorbe sau legume crude, pentru a pregăti digestia. Asociaţi friptura sau sarmalele cu salate şi murături.

* Desertul şi hidratarea: Savuraţi dulciurile tradiţionale în porţii mici, la distanţă de mesele principale. Nu uitaţi de apă şi ceaiuri neîndulcite pentru a sprijini digestia.

"Mişcarea zilnică rămâne benefică indiferent de sezon. Plimbările în aer liber, jocurile sau activităţile uşoare, împreună cu familia, contribuie la menţinerea stării de bine", afirmă Andreea Ştefănescu. 

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 20-12-2025 12:14

