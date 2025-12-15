Horoscop 16 decembrie 2025, cu Neti Sandu. Apare o ofertă de colaborare

Horoscop 16 decembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Evaluări azi. Să începem să facem un bilanț, să vedem cum stăm cu finanțele și cu resursele interioare, ca să ne ajungă până după sărbători și să nu fim pe minus.

Vibrația zilei este 7 și e momentul să luăm decizii înțelepte.

Horoscop 16 decembrie 2025 – SĂGETĂTOR

O să vă caute acel cineva care nu poate trăi fără voi, dacă și voi simțiți același lucru și poate luați o decizie acum, de sărbători. O să dați zor să puneți toate lucrurile la punct la serviciu și o să rezolvați cât mai multe treburi și pe-acasă, până de Crăciun.

Horoscop 16 decembrie 2025 – CAPRICORN

Poate vă pregătiți de o plecare în străinătate, strângeți bani, alegeți o cazare la preț convenabil și o să scăpați de toate obligațiile de pe-acasă. Poate reapare cineva care v-a promis o slujbă și, dacă nu a venit nimeni cu o contraofertă între timp, poate spuneți „da”.

Horoscop 16 decembrie 2025 – VĂRSĂTOR

O să vă implicați într-o activitate care îi poate scoate dintr-o încurcătură pe niște prieteni și o să vi se mulțumească pentru că nu i-ați lăsat la greu. O să adunați în jurul vostru oameni care se asortează cu felul vostru de a fi și poate o să petreceți câteva zile împreună la finalul anului.

Horoscop 16 decembrie 2025 – PEȘTI

E cineva care insistă să vă vedeți și, dacă aveți disponibilitate sufletească pentru o astfel de întâlnire, o să vă dați, conversând la o cafea. Sunt chestiuni de luat în discuție pentru anul care vine și, dacă aveți deja un plan, e bine să-l expuneți; dacă nu, vedeți ce vi se propune.

Horoscop 16 decembrie 2025 – BERBEC

Faceți totul pe fugă, dar o să iasă bine, că sunteți expeditivi cu treburile și o să dați o mână de ajutor și celor dragi. Se poate să fie ziua vreunuia dintre prieteni și să ieșiți cu toții în oraș ca să cinstiți momentul.

Horoscop 16 decembrie 2025 – TAUR

O să primiți ajutor din partea unor oameni care vă apreciază și o să vă rămână timp și pentru voi, ca să alergați după cadouri sau poate să le cumpărați online. Încă vă mai gândiți dacă să acceptați o ofertă de colaborare sau să vă mulțumiți cu ce lucrați acum, după care mai vedeți.

Horoscop 16 decembrie 2025 – GEMENI

Poate ați întrezărit o sumă de bani și o să vă dați acordul pentru o colaborare, chiar dacă implementarea va mai întârzia. Poate mai lăsați de la voi în relația cu celălalt și vă străduiți să mențineți o constanță pe perioada sărbătorilor.

Horoscop 16 decembrie 2025 – RAC

Se conturează un succes în plan personal, poate aveți de gând să vă întemeiați o familie și să vă schimbați cu totul stilul de viață – să deveniți părinți. O să încercați lucruri noi, poate un hobby care să vă pună creativitatea în mișcare și să vă ridice moralul.

Horoscop 16 decembrie 2025 – LEU

Poate vă faceți curaj să le cereți șefilor niște bani în plus, un proiect nou sau aparatură performantă, pe lângă voucherul de Crăciun. Se poate să aflați un pont care să vă ofere o pistă de lansare în carieră și o să vă aducă succes.

Horoscop 16 decembrie 2025 – FECIOARĂ

Șefii sunt pretențioși, chitibușari, dar nici voi nu o să vă lăsați expuși, ci o să fiți cu garda sus ca să fie mulțumiți de voi și să vă luați bonusul de sfârșit de an. Poate vă implicați în organizarea unei petreceri de Crăciun, de Anul Nou sau de alt gen și o să fie un succes.

Horoscop 16 decembrie 2025 – BALANȚĂ

Vin de undeva niște bani și o să vă uitați prin magazine după lucrurile de care aveți nevoie și o să vă descurcați cu tot ce vă trebuie în perioada sărbătorilor. O să vă consultați cu cei dragi ca să vă puneți de acord în privința locului unde veți petrece Anul Nou, ca să fie toți mulțumiți.

Horoscop 16 decembrie 2025 – SCORPION

E o promisiune de bani, poate fi o sursă suplimentară și o să urmăriți dacă puteți prelungi genul acesta de colaborare ca să luați în continuare bani. Vine cineva cu vești bune și o să vă faceți program și de sărbători, să vă vedeți o zi, două, poate să plecați pe undeva.

