Aterizare de urgență la un aerodrom din județul Neamț. Intervenția pilotului a făcut diferența

Pilotul unui avion ultraușor a reușit să aterizeze în siguranță pe aerodromul din localitatea Dumbrava, comuna Timișești, după ce, în timpul unei manevre, au apărut defecțiuni la roata din spate.

''În această după-amiază, în jurul orei 14:15, prin apel la 112 a fost anunțat faptul că pe aerodromul din localitatea Dumbrava (comuna Timișești), pe timpul unei manevre cu un avion ultraușor (doar cu pilot la bord,) au apărut defecțiuni la roata din spate. Avionul era în aer și pilotul a reușit să aterizeze fără incidente majore'', a transmis sâmbătă ISU Neamț.

La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Târgu-Neamț (o ambulanță de stingere și o ambulanță SMURD), SAJ și IPJ.

Conducătorul avionului nu a necesitat îngrijiri medicale.

Pompierii au acționat pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













