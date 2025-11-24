Doi români au forțat o ieșire de urgență și au alergat după un avion Wizz Air pe pista aeroportului din Köln | Video

24-11-2025 | 12:39
Doi români au provocat un incident grav de securitate pe aeroportul Köln/Bonn din Germania după ce au alergat pe pistă încercând să ajungă la zborul Wizz Air spre București, pe care îl pierduseră.

Vlad Dobrea

Deși porțile erau deja închise, iar motoarele aeronavei erau pornite, cei doi au reușit să ajungă neautorizați pe platforma aeroportului după ce au acționat alarma de evacuare.

„Putem confirma că vineri seara doi pasageri, după ce trecuseră de controlul de securitate, au obținut acces neautorizat pe platforma aeroportului printr-o ieșire de urgență. Cei doi au fost opriți de angajații aeroportului și predați Poliției Federale. Aeroportul Köln/Bonn a demarat proceduri legale. Securitatea aeriană nu a fost în niciun moment compromisă, iar traficul aerian nu a fost afectat”, a transmis un purtător de cuvânt al aeroportului pentru BILD.

Conform poliției federale, poarta B70 era deja închisă. Cei doi pasageri întârziati ar fi spart sticla unui buton de urgență și au apăsat pe el pentru a deschide ușa spre pistă.

„Împotriva bărbaților a fost întocmit un dosar penal pentru intrare ilegală, iar încălcarea Legii Securității Aeriene este încă verificată”, a declarat Oliver Hünewinckell, purtător de cuvânt al Poliției Federale.

Sursa: Pro TV

