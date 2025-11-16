Parlamentar democrat de 71 de ani, prins în avion cu conținut pentru adulți. Politicianul dă vina pe Elon Musk

brad sherman
Parlamentarul democrat Brad Sherman a negat că s-ar fi uitat la filme pentru adulți în timpul unui zbor, după ce fotografiile în care apărea uitându-se la imagini indecente pe iPad-ul său au devenit virale.

Mihai Niculescu

Sherman a dat vina pe algoritmul de pe X pentru că i-a afișat imaginile cu femei îmbrăcate sumar.

Parlamentarul s-a apărat după ce un alt pasager i-a făcut fotografii congresmanului din California, expunându-l în public uitându-se la imagini indecente, cu conținut pentru adulți, la luminozitate maximă, cu femei îmbrăcate doar în sutiene și lenjerie intimă, arată publicația New York Post.

Fotografiile șocante au fost distribuite vineri de contul X „Dear White Staffers”, acuzându-l pe Sherman că „se uita la filme porno pe iPad-ul său în timpul unui zbor”.

brad sherman xxx

Postarea a strâns peste 13,7 milioane de vizualizări în 24 de ore.

Însă Sherman, într-o declarație făcută sâmbătă, l-a acuzat pe Elon Musk, proprietarul miliardar al xAI, că i-a inundat feed-ul cu fotografii provocatoare.

„Nu a fost nimic mai mult decât o simplă navigare pe Twitter – și, din păcate, Elon Musk a distrus algoritmul Twitter pentru a le oferi oamenilor conținut pe care nu îl solicită și la care nu sunt abonați”, a declarat pentru The Post un purtător de cuvânt al legislatorului în vârstă de 71 de ani.

Născut în Los Angeles, Sherman — care a introdus un articol de punere sub acuzare împotriva președintelui Trump în 2017 — a declarat pentru Punchbowl News că imaginile indecente au apărut în fluxul său „For You”, un flux de conținut recomandat bazat pe algoritmi pe platforma de socializare, în timp ce se afla într-un zbor transcontinental.

În timpul interviului, Sherman a negat în repetate rânduri că ar fi vizionat materiale pornografice sau că ar avea vreo problemă cu pornografia.

„Dacă trebuie să zbori peste tot în țară, te uiți la o mulțime de lucruri pe tabletă”, a afirmat Sherman.

„Probabil că am vizionat peste 1.000 de postări”, a spus el, adăugând: „Dacă văd o poză cu o femeie, s-ar putea să mă uit la ea mai mult decât la un apus de soare? Da.” a mai spus democratul

Cele trei imagini de pe tableta lui Sherman făcute publice arată mai multe femei îmbrăcate sumar, inclusiv una care scoate limba în timp ce poartă doar un sutien. Deși nu se vedea nuditate completă, feed-ul legislatorului părea plin de fotografii scandaloase, una după alta.

Când a fost întrebat de publicație dacă conținutul era potrivit pentru a fi vizionat în mod deschis într-un avion, Sherman a răspuns: „Este pornografie? Nu cred că Elon Musk crede asta. Este potrivit? Nu.”

Sursa: New York Post

