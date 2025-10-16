Prezentarea de modă „Victoria’s Secret”, spectacolul anului. Vedete şi supermodele au cucerit podiumul | GALERIE FOTO

16-10-2025 | 22:11
Zeci de vedete, precum Sarah Jessica Parker și Patrick Schwarzenegger, au urmărit cea mai spectaculoasă prezentare de lenjerie intimă a anului, parada casei de modă „Victoria's Secret”.

Și de această dată, pe podium au defilat cele mai frumoase modele din cataloagele Victoria's Secret, printre care Adriana Lima, Gigi Hadid și Alessandra Ambrosio. Ținutele lor poartă semnătura lui Adam Selman, noul director de creație al casei de modă.

