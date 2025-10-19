Sezonul moto din Cluj-Napoca s-a încheiat cu o paradă impresionantă. Motocicliștii și-au etalat „bijuteriile” pe două roți

Sezonul mersului pe două roți se apropie de final. Așa că din Cluj-Napoca a răsunat, pentru ultima dată anul acesta, zgomotul motoarelor turate la unison, de sute de pasionați.

De la motociclete moderne, abia scoase din fabrică, până la modele vechi, ce ar putea deveni oricând piese de muzeu - toate au pornit în paradă. Nu înainte ca proprietarii să-și împărtășească aventurile din timpul verii.

Așa s-a încheiat sezonul moto în Cluj-Napoca. Pasionații de adrenalină au atras toate privirile dintr-o coloană imensă - dar nu înainte de a-și etala bijuteriile pe două roți.

Motociclist: „Am avut un fel de vis de-al meu, mai din tinerețe, acum la bătrânețe. Am avut și alte motociclete”.

La 70 de ani, lui Radu nu i-au dispărut nici pasiunea și nici curajul pentru mersul pe motocicletă. Modelul cu care a venit la paradă are aproape două decenii, dar pornește la sfert.

Radu Berchez, motociclist: „Fabricată la Kiev în 1991. E ușor de întreținut, dar trebuie să fii un mic cunoscător în ale mecanicii ca să poți să umbli cu ea fără necazuri. Eu am în ataș de obicei piese de schimb și știu să o repar”.

Alin, în schimb, a investit recent o mică avere într-un model mai nou.

Alin Henzulea, motociclist: „A costat undeva la 16.000 de euro. A fost un fel de vis de-al meu mai din tinerețe”

Nici doamnele nu au lipsit de la paradă.

După ce s-au întâlnit, pasionații de motociclete au pornit pe un traseu de peste 20 de kilometri.

Olimpiu Chindris, organizator: „Pentru socializare, pentru a povesti ce au făcut toată vara. Mergem în paradă până la Cojocna, acolo și un gulaș”.

Motocicliștii sunt așteptați și la următoarea paradă, în primăvară, când sezonul se va redeschide.

