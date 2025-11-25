Repetiții intense pentru parada de 1 Decembrie. Tunuri, tancuri și peste 3.000 de militari fac spectacol de Ziua Națională

25-11-2025 | 19:43
Zeci de salve de tun au răsunat marți dimineață în poligonul din București, unde aproape 3.000 de militari se antrenează pentru parada de 1 decembrie.

Daniel Nițoiu

Tot acolo au fost duse în ultimele zile și peste 200 de mașini, blindate, tancuri și lansatoare de rachete. Pe lângă trupele noastre, au repetat pasul de defilare și 240 de militari din 11 țări. Parada națională de 1 decembrie va fi transmisă live, într-o ediție specială a Știrilor PROTV.

Mii de bucureșteni care locuiesc în apropierea poligonului Ghencea și-au început ziua cu zgomote de tun și acordurile imnului național. Militarii au repetat de mai multe ori defilarea pe care o pregătesc pentru Ziua Națională a României.

Corespondent Știrile PROTV: „Potrivit Ministerului Apărării Naționale, cele 21 de salve de tun executate de militarii Brigăzii 30 Gardă vor răsuna și sâmbătă, 29 noiembrie, și în centrul Capitalei, la repetiția de la Arcul de Triumf. În plus, în zilele următoare, și piloții vor începe antrenamentele pentru zboruri la joasă înălțime, așa că nivelul zgomotului va crește în centrul Capitalei.”

Larisa Docuz, pilot militar: „Se strâng și se pregătesc de acum la noi, la Baza 90, fac pickinguri pentru a fi pregătiți de survol și vor face și la Arcul de Triumf treceri de antrenament. Nu trebuie să se sperie nimeni, toată lumea trebuie să se bucure să vadă aeronavele de aproape și să se bucure de ziua de 1 Decembrie.”

Anul acesta, Forțele Aeriene vor să ridice la parada națională peste 40 de aeronave, printre care 12 avioane de vânătoare F-16 și două Eurofighter Typhoon. Dacă vremea va rămâne la fel de frumoasă, parada va fi filmată și de o dronă militară Bayraktar, care va transmite live imagini de la 1.500 de metri altitudine.

Roxana Davidovits, purtător de cuvânt al Statului Major al Apărării: „Tehnica pleacă de la ora 5 dimineața, deci se vor vedea pe străzi dinspre Șoseaua Antiaeriană spre Arcul de Triumf. Străzile vor fi închise, așa cum au fost închise în fiecare an, și pentru asta apreciem sprijinul populației civile; de asemenea, apreciem dacă vor să vină să ne vadă pe 29. Repetiția de la Arc va începe la ora 11, deci pe la ora 13 va fi gata cu totul.”

Pe lângă defilarea trupelor terestre, la Arcul de Triumf publicul va putea să admire și drone, sisteme de apărare antiaeriană și bărci de asalt.

Momentul în care un avion de luptă urmărește o dronă rusească care zbura în spațiul aerian românesc. A survolat patru județe

