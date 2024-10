O femeie s-a dus să facă o donație, dar a avut parte de șocul vieții. Momentul în care un obiect uriaș cade peste ea | VIDEO

Incidentul a avut loc în timp ce femeia neidentificată mergea pe o stradă îngustă pe 5 octombrie în orașul Dindoli - situat în regiunea de nord-vest a Indiei, scrie New York Post.

Înregistrarea video de pe o cameră de supraveghere a devenit virală pe internet și suprinde o femeie care mănâncă un măr în timp ce traversează o stradă, când dintr-o dată bidonul masiv de apă a căzut peste ea.

La câteva secunde după, capul ei iese din gaura din partea de sus a rezervorului de plastic. În mod șocant, nu i-a atins corpul, iar când și-a scos capul, părea nu doar conștientă, ci și nevătămată.

Water tank falls on woman in Surat; video goes viralhttps://t.co/xlyRBnRNDh pic.twitter.com/dtdy0pzhDm

Un vecin s-a grăbit să o ajute. Înregistrarea video arată cum se uită în sus pentru a încerca să localizeze de unde a venit recipientul. Un alt bărbat s-a grăbit, de asemenea, să vadă dacă ea este bine.

Un agent de pază a declarat că rezervorul a fost scăpat accidental de un colecționar de fier vechi care curăța obiectele de pe acoperiș. Nu este clar cum a reușit persoana respectivă să urce recipientul pe terasa sa.

Videoclipul a devenit viral pe rețelele de socializare, oamenii spunând că pare desprins dintr-un desen animat „Looney Toons”.

„Cumpărați un bilet de loterie acum, doamnă!”, a comentat un TikTokker.

„Asta a fost o întâmplare la un milion. Nu numai că a aterizat pe ea prin deschizătură, dar și într-un unghi atât de perfect încât a împiedicat ca vârful capului să fie surpat de impact. Incredibil”, a scris un utilizator pe Reddit.

Aceasta nu este prima dată când o persoană din India a evitat moartea din cauza căderii neașteptate a unui rezervor de apă.

În februarie 2018, un bărbat din sudul Indiei a reușit să scape de moarte atunci când un rezervor de apă care cădea l-a ratat cu doar câțiva centimetri.

