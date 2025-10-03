Partidul „Democraţia Acasă”, surpriza alegerilor din Moldova, riscă invalidarea mandatelor din cauza lui George Simion

Comisia Electorală Centrală din R. Moldova a analizat două sesizări împotriva Partidului „Democraţia Acasă” care ar putea duce la pierderea celor șase mandate obținute din cauza implicării liderului AUR, George Simion.

Comisia Electorală Centrală (CEC) a constatat, în şedinţa de vineri, implicarea formaţiunii Democraţia Acasă într-o campanie de promovare online coordonată, inclusiv prin conturi false pe TikTok, în care ar fi fost implicat şi liderul AUR România, George Simion, declarat persoană indezirabilă în Moldova, notează Newsmaker, citat de News.ro.

Însă Curtea Constituţională de la Chișinău este cea care va lua decizia în privinţa mandatelor obţinute de Partidul „Democraţia Acasă”, condus de Vasile Costiuc. În cazul invalidării, acestea vor fi probabil redistribuite.

În urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie, Partidul Acţiune şi Solidaritate a obţinut 55 de mandate de deputat, Blocul „Patriotic” – 26 de mandate, Blocul „Alternativa” – 8 mandate, iar Partidul Nostru şi Partidul Democraţia Acasă – câte şase.

CEC a precizat, în decizia sa de vineri, că există suficiente temeiuri pentru anularea înregistrării partidului. Totuşi, pentru că alegerile s-au încheiat deja, instituţia nu mai are competenţa de a o face. Prin urmare, toate materialele au fost transmise Curţii Constituţionale, care va decide dacă validează sau nu rezultatele scrutinului din 28 septembrie 2025.

În paralel, autoritatea electorală a sancţionat formaţiunea, lipsind-o de alocaţiile lunare de la bugetul de stat pentru că a încălcat Codul electoral şi nu a raportat cheltuielile de campanie.

„Toate aceste conexiuni şi ingerinţe externe CEC le califica ca fiind foarte grave. Cu toate acestea, anume aceste aspecte – conturi suspecte, mediatizare – noi nu ne-am expus pe ele, doar am constatat faptul că ele au existat şi că pot influenţa opinia alegătorilor. În ce măsură au influenţat opinia alegătorilor trebuie să decidă Curtea Constituţională”, a declarat vicepreşedintele CEC.

Prezent la şedinţă, Vasile Costiuc, a negat acuzaţiile: „Noi avem suficientă forţă mediatică în online fără să beneficiem de suportul nu ştiu cui. Regret această atitudine faţă de un concurent electoral. Aceste sesizări puteau să vina pe parcursul campaniei, să fim întrebaţi, să putem să răspundem, dar au apărut toate pe 30, după ce au văzut rezultatele. (…) Luaţi o decizie istorică, iar rezultatele o să le culegem cu toţii”, a declarat Costiuc.

Partidul Democraţia Acasă, surpriza alegerilor parlamentare din Republica Moldova

Cu o platformă unionistă, Partidul „Democraţia Acasă”, condus de Vasile Costiuc, a produs supriza la alegerile legislative din 28 septembrie din Republica Moldova, reuşind să câştige 5,62 la sută din voturi - şi, deci, să intre în Parlament - în ciuda faptului că era o formaţiune cvasinecunoscută, cotată în sondaje sub pragul electoral, un caz care a generat comparaţii cu situaţia lui Călin Georgescu la alegerile prezidenţiale anulate din România.

Potrivit Radio Chişinău, Inspectoratul Naţional de Investigaţii din Republica Moldova a depus la Comisia Electorală Centrală o sesizare prin care formaţiunii îi este imputată promovarea ilegală în campanie, inclusiv prin sute de conturi false pe TikTok.

O altă sesizare a fost depusă de PAS, Partidul Acţiune şi Solidarite, aflat la guvernare şi care a câştigat alegerile cu peste 50 la sută din voturi. Acesta a semnalat o implicare în campania electorală din afara ţării, după ce liderul AUR din România, George Simion, - care are interdicţie de a intra în Republica Moldova - ar fi îndemnat moldovenii să voteze pentru Partidul „Democraţia Acasă”.

Potrivit Ziarului de Gardă , contestaţia PAS, care a fost depusă înainte să fie cunoscute rezultatele alegerilor parlamentare, vizează un video publicat pe reţelele sociale de George Simion prin care acesta îndeamnă cetăţenii Republicii Moldova să voteze la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 pentru formaţiunea condusă de Vasile Costiuc.

Sesizarea PAS invocă art. 70 alin. (4) din Codul electoral, care interzice ca în materialele de propagandă electorală şi în publicitatea electorală să fie folosite persoane oficiale străine, „dacă acestea duc la contestarea şi defăimarea statutului şi a poporului, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, precum şi alte manifestări ce atentează la regimul constituţional”. PAS argumentează în sesizarea sa că în cazul lui „George Simion, potrivit deciziei luate de către Serviciul de Informaţii şi Securitate (SIS) într-un dosar care este secretizat, există indicaţii că persoana respectivă a desfăşurat, desfăşoară ori intenţionează să desfăşoare activităţi de natură să pună în pericol securitatea naţională, ordinea şi securitatea publică a R. Moldova”. În consecinţă, în februarie 2024, SIS a dispus interzicerea accesului acestuia în Republica Moldova pentru încă 5 ani. Reprezentanţii PAS spun că implicarea lui George Simion în campania electorală din R. Moldova reprezintă un risc major de influenţă externă şi de subminare a integrităţii scrutinului. „Chiar şi din afara ţării, este un lider politic vocal, cu o susţinere considerabilă şi o prezenţă online agresivă”, se menţionează în contestaţie. George Simion respinge acuzațiile Potrivit NewsMaker, cu puţin timp înainte de şedinţa CEC de vineri, George Simion a transmis într-un comunicat că nu a făcut „niciun apel la vot” pentru partidul lui Vasile Costiuc în data de 28 septembrie. „Pe 28 septembrie, când au avut loc alegerile în Republica Moldova, nu am lansat niciun apel la vot pentru Partidul Democraţia Acasă. Oricine poate verifica acest lucru pe conturile mele oficiale de socializare. Ultima referire existentă public din partea mea sau a partidului AUR este făcută conform legii, vineri, 26 septembrie (în ultima zi de campanie electorală - n.r.). Dar pentru brigada de casă a sistemului adevărul nu contează. Ei trebuie să inventeze permanent situaţii false pentru a lovi în AUR şi pentru a pune beţe-n roate unui partid care a ajuns în Parlamentul de la Chişinău prin propriile forţe”, se arată în declaraţia lui Simion. În ceea ce priveşte sesizarea Inspectoratului Naţional de Investigaţii, aceasta semnalează acţiuni ilegale de promovare a partidului Democraţia Acasă, prin conturi neautentice pe TikTok care ar fi promovat fraudulos imaginea partidului, contrar legislaţiei electorale. Partidul Democraţia Acasă, sancționat pentru nedeclararea unor cheltuieli de campanie Partidul Democraţia Acasă nu a raportat cheltuieli pentru promovare pe reţele sociale, deşi pe TikTok sute de conturi neautentice au promovat mesajul partidului, video-urile generând milioane de vizualizări. Pe 1 octombrie, partidul condus de Vasile Costiuc a fost sancţionat cu avertisment de Comisia Electorală Centrală pentru că nu a raportat cheltuielile de promovare pe reţelele sociale, în special pe TikTok. Vicepreşedintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postică, a declarat că pe platforme online din România au fost difuzate mai multe videoclipuri electorale în care liderul Partidului Democraţia Acasă, Vasile Costiuc, îndemna cetăţenii să-i voteze formaţiunea. Pavel Postică a reamintit că implicarea din afara ţării în campania electorală din Republica Moldova este interzisă prin lege. „Se constată că partidul politic Democraţia Acasă a beneficiat de susţinere mediatică masivă din partea unei reţele coordonate din 17 conturi de TikTok, iar menţinerea aceste reţele este practic imposibilă fără suport financiar. Cu toate acestea suportul financiar respectiv nu este indicat în raportul privind finanţarea campaniei electorale a concurentului electoral numit”, a spus Pavel Postică. Liderul partidului Democraţia Acasă, Vasile Costiuc, a respins acuzaţiile CEC. El susţine că raportul prezentat de CEC este ilegal şi abuziv, iar formaţiunea sa este acuzată pe nedrept. „Subsemnatul, Costiuc, acţionând în calitate de preşedinte al partidului politic Democraţia Acasă, cunoscând prevederile articolului 352 cod penal, declar pe propria răspundere că în cadrul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, partidul politic Democraţia Acasă nu a avut cheltuieli pentru promovarea platformei electorale în mediul online, inclusiv pe reţelele Facebook, Instagram, Twitter, TikTok”, a precizat Vasile Costiuc.

Cine este Vasile Costiuc În vârstă de 44 de ani, Vasile Costiuc, care se declară unionist, este partener politic al AUR şi al liderului de la Bucureşti George Simion. În 2025, Costiuc a făcut campanie pentru Simion la alegerile prezidenţiale din România, implicându-se şi în acţiuni mediatice privind presupuse fraude electorale comise în Republica Moldova. Sprijinit deschis de George Simion, Costiuc a reuşit să aducă în Parlament partidul „Democraţia Acasă”, care, potrivit rezultatelor preliminare prezentate de CEC, ar obţine şase mandate. Intrarea formaţiunii în legislativ a fost una dintre marile surprize ale scrutinului, în condiţiile în care sondajele o creditau cu doar 1–3%. Costiuc şi Simion au efectuat împreună o vizită în Statele Unite, unde au avut întrevederi cu reprezentanţi ai administraţiei lui Donald Trump. Sprijinul unei părţi din electoratul unionist şi suveranist, dar şi al indecişilor dezamăgiţi de PAS ar putea explica ascensiunea surprinzătoare a partidului lui Costiuc. Un detaliu curios, notează NewsMaker, este că inclusiv în Federaţia Rusă, 3,48% dintre alegători l-au votat pe Costiuc, deşi el pledează pentru unirea Moldovei cu România. Ziarul de Gardă a oferit, la rândul său, mai multe detalii despre acest partid al cărui lider a fost acuzat la un moment dat că a avut relaţii cu fostul partid al lui Vladimir Plahotniuc. În 2024, partidul lui Costiuc a încurajat oamenii să voteze opţiunea „DA” la referendumul pentru parcursul european al R. Moldova. În 2025 însă, Costiuc a participat la Chişinău la întâlnirea „MEGA” – mişcarea conservatorilor de extremă dreaptă din Europa, Make Europe Great Again. Serviciul de Informaţii şi Securitate a anunţat că evenimentul a avut „organizatori obscuri, fără transparenţă de finanţare şi cu legături dubioase cu gruparea criminală Şor”. Victoria Furtună, lidera partidului pro-rus „Moldova Mare”, cât şi reprezentanţi ai partidului „AUR” din România au fost prezenţi la acel eveniment. Unii europarlamentari cu viziuni pro-ruse şi-au anunţat şi ei prezenţa, dar nu au fost lăsaţi de autorităţi să intre în ţară, menţionează Ziarul de Gardă.

Pe de altă parte, potrivit unei analize a Expert Forum (EFOR), a fost identificată o reţea coordonată de 17 conturi pe TikTok care au contribuit la creşterea promovării candidatului Costiuc la alegerile parlamentare şi care doar într-o săptămână au adunat peste 1 milion de vizualizări folosind hashtagul #vasilecostiuc. Reţeaua prezintă indicii clare de comportament inautentic, cu 993 de conturi „soldaţi” care urmăresc sistematic aceleaşi profiluri politice.

„Este un exemplu de cum sistemele electorale sunt vulnerabile la manipulare prin publicitate politică mascată pe platformele de social media”, a scris Expert Forum.

