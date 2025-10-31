Fațada sediului central al AUR a fost vandalizată. George Simion: „Solicit SPP asigurarea protecţiei pentru viaţa mea”

Preşedintele AUR, George Simion, afirmă că a primit peste 90 de ameninţări cu moartea şi anunţă că faţada sediului central al partidului a fost distrusă, fiind depuse plângeri, dar acuză că până în prezent nu s-au luat niciun fel de măsuri.

Simion cere oficial ca Serviciul de Pază şi Protecţie să-i asigure siguranţa, atât pentru el, cât şi pentru familia lui şi conducerea partidului.

„Ieri, 30 octombrie, faţada sediului central al partidului a fost distrusă de indivizi care s-au semnat ca fiind parte din gruparea Antifa, organizaţie aflată în proces de a fi scoasă în afara legii în Statele Unite, fiind etichetată de către administraţia Trump drept teroristă. Până în acest moment, Poliţia nu a identificat făptaşii, deşi există imagini video detaliate cu întreaga operaţiune de vandalizare”, a transmis, vineri, George Simion, într-un comunicat de presă.

Liderul AUR afirmă că, în 15 septembrie, a depus plângere pentru ameninţările cu moartea primite după asasinarea activistului conservator american Charlie Kirk.

„Au fost peste 90 de ameninţări; la multe dintre ele se cunosc persoanele, cu nume şi prenume reale. Nicio audiere nu a avut loc până în prezent. Dacă facem o comparaţie cu alte cazuri din spaţiul public care vizează reprezentanţi de nivel înalt, se poate observa foarte uşor un dublu standard”, a mai transmis liderul AUR.

Acesta acuză că „Poliţia nu îşi face datoria, iar serviciile secrete şi-au declinat competenţa”.

„Având în vedere toate aceste aspecte, precum şi plasarea mea pe «lista neagră» a Batalionului Getica, compus din mercenari români care luptă în Ucraina, în calitate de preşedinte al unui partid politic parlamentar şi ţinând cont de prevederile legale, solicit Serviciului de Pază şi Protecţie asigurarea protecţiei pentru viaţa mea, a familiei mele şi a colegilor din conducerea partidului AUR”, anunţă liderul AUR.

„Dacă lipsa de reacţie faţă de atacurile bazate pe opiniile noastre politice va continua, iar în fruntea statului român vor rămâne figuri cu atitudini şi acţiuni antiamericane şi antidemocratice, vom considera că partidul nostru nu îşi poate îndeplini obiectivele conform cadrului statutar, în lipsa unui cadru democratic temeinic”, a mai transmis George Simion.

Acesta anunţă că, gradual, va lua „toate măsurile pentru protecţia personală şi pentru revenirea la un climat democratic”.

„Dacă acestea nu vor funcţiona, ultima măsură va fi solicitarea de azil politic în Statele Unite”, a adăugat preşedintele AUR.

