Reacția lui Călin Georgescu după respingerea candidaturii. „România este sub tiranie”

„Este o lovitură directă în inima democrației de pretutindeni. Mai am un singur mesaj. Dacă democrația din România cade, întreaga lume democratică va cădea. Acesta e doar începutul, este atât de simplu. Europa este o dictatură, România este sub tiranie” a scris Călin Georgescu pe X.

„A direct blow to the heart of democracy worldwide! I have one message left! If democracy in Romania falls, the entire democratic world will fall! This is just the beginning. It’s that simple!

Europe is now a dictatorship, Romania is under tyranny!”

— Călin Georgescu OFFICIAL ACCOUNT (@CG_Romania) March 9, 2025

