Reacția guvernului britanic la amplele manifestații anti-azil din fața hotelurilor unde sunt cazați migranții

Guvernul britanic a anunțat duminică angajamentul de a accelera examinarea procedurilor în apel ale solicitanților de azil.

Este răspunsul autorităților la manifestațiile anti-imigrație care au avut loc în acest weekend în fața hotelurilor unde aceștia sunt cazați în mai multe orașe din Regatul Unit.

Ministrul britanic de interne, Yvette Cooper, a calificat termenele actuale pentru examinarera cererilor drept „total inacceptabile” și a anunțat înființarea unui organism independent care să ajute tribunalele. Potrivit guvernului, în prezent există aproximativ 51.000 de cereri în așteptare, iar timpul mediu de așteptare pentru o decizie depășește un an transmite Agerpres.

Guvernul a precizat că întârzierile în apeluri sunt principala cauză a congestiei sistemului de migrație și limitează numărul expulzărilor. Noul organism va fi format din „arbitri” independenți, având scopul de a grăbi examinarea cererilor, în special a celor provenind din „țări sigure”.

Termen de 24 de săptămâni

De asemenea, tribunalele vor avea un termen legal de 24 de săptămâni pentru a emite decizii în cazul cererilor solicitanților de azil cazați de guvern și al „delincvenților străini”.

Yvette Cooper a reafirmat angajamentul guvernului de a reduce semnificativ numărul persoanelor din sistemul de azil pentru a elimina utilizarea hotelurilor ca spații de cazare, plan care se întinde până în 2029.

Manifestațiile anti-imigrație au avut loc vineri și sâmbătă în fața mai multor hoteluri și sunt programate să continue și duminică. La finalul lunii iunie, peste 32.000 de solicitanți de azil erau cazați în hoteluri, acestea reprezentând adăpost temporar pe perioada procesării dosarelor.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













