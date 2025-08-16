Marea Britanie pregătește trimiterea rapidă a personalului în Ucraina după încetarea războiului

Personalul britanic este gata să sosească în Ucraina la doar "câteva zile" după ce Moscova şi Kievul convin să înceteze luptele, a declarat Ministerul britanic al Apărării.

Preşedintele rus Vladimir Putin s-a întâlnit vineri cu preşedintele american Donald Trump la Anchorage, în Alaska, unde au discutat despre conflict după mai bine de trei ani de lupte în Europa de Est, dar nu au reuşit să ajungă la o înţelegere.

Guvernul britanic a susţinut la începutul acestei veri eforturile internaţionale de a înfiinţa o „Forţă Multinaţională Ucraina", un plan militar pentru a consolida apărarea Ucrainei odată ce conflictul se va atenua, în încercarea de a preveni o viitoare agresiune rusă.

„Planificarea a continuat în mod susţinut pentru a se asigura că o forţă se poate desfăşura în zilele următoare încetării ostilităţilor", a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului britanic al Apărării.

Potrivit guvernului britanic, „pe lângă securizarea cerului Ucrainei şi sprijinirea siguranţei mării, se aşteaptă ca forţa să regenereze forţele terestre prin furnizarea de logistică, armament şi expertiză în instruire".

Aceasta „va consolida calea Ucrainei către pace şi stabilitate prin sprijinirea regenerării propriilor forţe ale Ucrainei", a adăugat purtătorul de cuvânt.

Primele proiecte pentru „Forţa Multinaţională Ucraina" au fost iniţial elaborate luna trecută, după ce comandanţi militari s-au întâlnit la Paris pentru a conveni asupra unei strategii şi a coordona planuri cu UE, NATO, Statele Unite şi peste 200 de planificatori.Forţele ruse au invadat Ucraina în februarie 2022.

