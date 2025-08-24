Marea Britanie fierbe. Manifestații împotriva azilanților și contra manifestații cu bătăi oprite de poliție. Ce se pregătește

Stiri externe
24-08-2025 | 12:59
proteste marea britanie
Getty

Mișcările sociale anti-imigrație se întețesc în Marea Britanie, degenerând în unele cazuri în confruntări dure cu poliția. Proteste în fața centrelor de azil sunt peste tot în Anglia.

autor
Mihai Niculescu

Demonstrații sub sloganul "Abolish Asylum System - Aboliți sistemul de azil" au avut loc în orașe din Anglia, inclusiv Bristol, Exeter, Tamworth, Cannock, Nuneaton, Liverpool, Wakefield, Newcastle upon Tyne, Horley în Surrey și Canary Wharf, în centrul Londrei, arată The Guardian.

De asemenea, au avut loc proteste în Aberdeen și Perth din Scoția și în Mold din Flintshire, Țara Galilor.

De celalată parte, progresiștii și apărătorii drepturilor civile au organizat contra-manifestații sub egida „Stand Up to Racism - Atitudine împotriva rasismului” au avut loc în Bristol, Cannock, Leicester, Liverpool, Newcastle, Wakefield, Horley și Long Eaton în Derbyshire.

În Bristol, poliția călare a fost adusă pentru a separa grupurile rivale din Castle Park, ofițerii luptându-se cu protestatarii.

Citește și
don t pay uk
Proteste în Marea Britanie împotriva creșterii facturilor la energie. Mai multe magazine și instituții, ocupate de militanți

Poliția a instituit o zonă de dispersare, iar ofițerii au primit ordinul de a muta grupurile sau indivizii care provoacă „hărțuire, alarmă sau stres pentru alții". O femeie în vârstă de 37 de ani a fost arestată în oraș sub suspiciunea că a agresat un lucrător de urgență, a declarat poliția din Avon și Somerset, în timp ce în Liverpool au avut loc 11 arestări pentru infracțiuni, inclusiv beție și dezordine, agresiune și ultraj, în timp ce un protest al Partidului Independenței Regatului Unit a fost întâmpinat de o contramanifestație.

proteste impotriva imigrantilor marea britanie

În Horley, Surrey, aproximativ 200 de protestatari anti-imigrație purtând steagurile Sfântului Gheorghe și ale sindicatelor s-au ciocnit cu aproximativ 50 de protestatari „Stand Up to Racism” în Bonehurst Road. Protestatarii împotriva rasismului au scandat: „Spuneți-o tare, spuneți-o clar, refugiații sunt bineveniți aici" și au purtat pancarte prin care cereau solidaritate și "oprirea deportărilor".

Ei au fost întâmpinați cu insulte din partea grupului anti-migrație, unul dintre aceștia strigând printr-un megafon: „Sunteți toți niște gunoaie și ar trebui să vă fie rușine".

Demonstranți și contra-protestatari s-au adunat în fața hotelului Radisson Blu din Perth, iar susținătorii Abolish Asylum System s-au confruntat cu Perth Against Racism. Stand Up to Racism Scotland a declarat că a obținut o "victorie" în oraș, cu peste 200 de persoane adunate pentru a se opune protestului împotriva hotelurilor de azil.

Ordonanțe provizorii de evacuare

În Marea Britanie au existat tensiuni pe termen lung cu privire la utilizarea hotelurilor pentru găzduirea solicitanților de azil. Marți, Înalta Curte a acordat consiliului districtual Epping Forest o ordonanță provizorie de a evacua solicitanții de azil din hotelul Bell din Epping, Essex, începând cu 12 septembrie.

În ultimele săptămâni au avut loc proteste regulate în fața hotelului, după ce un solicitant de azil a fost acuzat că a încercat să sărute o fată în vârstă de 14 ani. Individul neagă fapta.

Guvernul a anunțat vineri că intenționează să facă apel împotriva ordonanței provizorii.

Alte consilii locale și-au anunțat, de asemenea, intenția de a solicita consiliere juridică cu privire la posibilitatea de a obține o ordonanță similară pentru hotelurile din zonele lor.

Sursa: The Guardian

Etichete: Marea Britanie, proteste, migratie, imigranti, azil,

Dată publicare: 24-08-2025 12:48

Articol recomandat de sport.ro
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Citește și...
Armata ar putea prelua temporar serviciile publice din Marea Britanie, din cauza grevelor anunțate. Sunt ample proteste
Stiri externe
Armata ar putea prelua temporar serviciile publice din Marea Britanie, din cauza grevelor anunțate. Sunt ample proteste

Armata ar putea prelua serviciile publice din Marea Britanie, dacă lucrătorii din serviciile esențiale ar intra în grevă. Sunt ample acțiuni de protest în Regat, din cauza creșterii abrupte a prețurilor și a valorii facturilor la energie.

Proteste în Marea Britanie împotriva creșterii facturilor la energie. Mai multe magazine și instituții, ocupate de militanți
Stiri externe
Proteste în Marea Britanie împotriva creșterii facturilor la energie. Mai multe magazine și instituții, ocupate de militanți

Militanţi ai mai multor grupuri ale societăţii civile au ocupat instituţii, sedii de societăţi energetice şi magazine din Marea Britanie, în semn de protest împotriva creşterii facturilor la energie.

Proteste în Marea Britanie, după ce o tânără a fost ucisă de un polițist
Photo of the day
Proteste în Marea Britanie, după ce o tânără a fost ucisă de un polițist

Proteste în Marea Britanie, după ce o tânără a fost ucisă de un polițist

Record de arestări! 831 de persoane reținute, într-o capitală, în timpul protestelor
Stiri externe
Record de arestări! 831 de persoane reținute, într-o capitală, în timpul protestelor

Record de arestări în Londra, la finalul unei săptămâni marcate de proteste de amploare organizate de activiștii pentru mediu.

Londonezii îl întâmpină pe Trump cu proteste, la vizita în Marea Britanie
Photo of the day
Londonezii îl întâmpină pe Trump cu proteste, la vizita în Marea Britanie

Londonezii îi întâmpină pe Trump cu proteste, la vizita în Marea Britanie

Recomandări
De ce crede Donald Trump că merită Premiul Nobel pentru Pace. Lista celor șapte războaie pe care susține că le-a oprit
Stiri externe
De ce crede Donald Trump că merită Premiul Nobel pentru Pace. Lista celor șapte războaie pe care susține că le-a oprit

Preşedintele SUA, Donald Trump, nu a ascuns niciodată faptul că şi-ar dori foarte mult să câştige Premiul Nobel pentru Pace, iar eforturile sale de a pune capăt războiului din Ucraina i-au relansat campania pentru râvnitul premiu, relatează Sky News.

Avertizare ANM emisă pentru 15 județe din România. Pentru ce este prevăzut noul Cod galben. HARTĂ
Stiri actuale
Avertizare ANM emisă pentru 15 județe din România. Pentru ce este prevăzut noul Cod galben. HARTĂ

Cincisprezece judeţe se află duminică sub atenţionare Cod galben de vânt, rafalele putând ajunge în unele zone și la 80 de km/h, anunţă meteorologii.

Rușii au „trimis salutări” Ucrainei de Ziua Independenței, cu zeci de drone și o rachetă balistică. Răspunsul Kievului
Stiri externe
Rușii au „trimis salutări” Ucrainei de Ziua Independenței, cu zeci de drone și o rachetă balistică. Răspunsul Kievului

Forțele ruse au atacat Ucraina cu o rachetă balistică Iskander-M și 72 de drone în noaptea de 23-24 august. De partea cealaltă, Kievul a răspuns cu un asalt pe măsură pe teritoriul rus.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 24 August 2025

02:20:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12