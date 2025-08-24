Marea Britanie fierbe. Manifestații împotriva azilanților și contra manifestații cu bătăi oprite de poliție. Ce se pregătește

Mișcările sociale anti-imigrație se întețesc în Marea Britanie, degenerând în unele cazuri în confruntări dure cu poliția. Proteste în fața centrelor de azil sunt peste tot în Anglia.

Demonstrații sub sloganul "Abolish Asylum System - Aboliți sistemul de azil" au avut loc în orașe din Anglia, inclusiv Bristol, Exeter, Tamworth, Cannock, Nuneaton, Liverpool, Wakefield, Newcastle upon Tyne, Horley în Surrey și Canary Wharf, în centrul Londrei, arată The Guardian.

De asemenea, au avut loc proteste în Aberdeen și Perth din Scoția și în Mold din Flintshire, Țara Galilor.

De celalată parte, progresiștii și apărătorii drepturilor civile au organizat contra-manifestații sub egida „Stand Up to Racism - Atitudine împotriva rasismului” au avut loc în Bristol, Cannock, Leicester, Liverpool, Newcastle, Wakefield, Horley și Long Eaton în Derbyshire.

În Bristol, poliția călare a fost adusă pentru a separa grupurile rivale din Castle Park, ofițerii luptându-se cu protestatarii.

Poliția a instituit o zonă de dispersare, iar ofițerii au primit ordinul de a muta grupurile sau indivizii care provoacă „hărțuire, alarmă sau stres pentru alții". O femeie în vârstă de 37 de ani a fost arestată în oraș sub suspiciunea că a agresat un lucrător de urgență, a declarat poliția din Avon și Somerset, în timp ce în Liverpool au avut loc 11 arestări pentru infracțiuni, inclusiv beție și dezordine, agresiune și ultraj, în timp ce un protest al Partidului Independenței Regatului Unit a fost întâmpinat de o contramanifestație.

Getty

În Horley, Surrey, aproximativ 200 de protestatari anti-imigrație purtând steagurile Sfântului Gheorghe și ale sindicatelor s-au ciocnit cu aproximativ 50 de protestatari „Stand Up to Racism” în Bonehurst Road. Protestatarii împotriva rasismului au scandat: „Spuneți-o tare, spuneți-o clar, refugiații sunt bineveniți aici" și au purtat pancarte prin care cereau solidaritate și "oprirea deportărilor".

Ei au fost întâmpinați cu insulte din partea grupului anti-migrație, unul dintre aceștia strigând printr-un megafon: „Sunteți toți niște gunoaie și ar trebui să vă fie rușine".

Demonstranți și contra-protestatari s-au adunat în fața hotelului Radisson Blu din Perth, iar susținătorii Abolish Asylum System s-au confruntat cu Perth Against Racism. Stand Up to Racism Scotland a declarat că a obținut o "victorie" în oraș, cu peste 200 de persoane adunate pentru a se opune protestului împotriva hotelurilor de azil.

Ordonanțe provizorii de evacuare

În Marea Britanie au existat tensiuni pe termen lung cu privire la utilizarea hotelurilor pentru găzduirea solicitanților de azil. Marți, Înalta Curte a acordat consiliului districtual Epping Forest o ordonanță provizorie de a evacua solicitanții de azil din hotelul Bell din Epping, Essex, începând cu 12 septembrie.

În ultimele săptămâni au avut loc proteste regulate în fața hotelului, după ce un solicitant de azil a fost acuzat că a încercat să sărute o fată în vârstă de 14 ani. Individul neagă fapta.

Guvernul a anunțat vineri că intenționează să facă apel împotriva ordonanței provizorii.

Alte consilii locale și-au anunțat, de asemenea, intenția de a solicita consiliere juridică cu privire la posibilitatea de a obține o ordonanță similară pentru hotelurile din zonele lor.

