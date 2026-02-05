Doi polițiști au fost răniți, iar autospecialele de poliție au fost avariate. Individul este reținut.

După mai multe luni de cercetări, oamenii legii i-au pândit pe membrii grupării, care aduceau cocaina din Spania și o vindeau în România. Este vorba, spun procurorii, de un grup infracțional organizat, creat în octombrie anul trecut, format din trei indivizi cu antecedente penale.

Miercuri, unul dintre ei a fost prins într-o localitate din Ilfov, Avea în mașină 5 kilograme cocaină și circa 8 kilograme hașiș.

Poliţiştii l-au urmărit şi când suspectul a pornit cu drogurile la bord, l-au oprit în trafic. Ca să scape, individul a lovit două maşini ale poliţiei , doi dintre agenţi fiind răniţi. Pentru a-l opri, oamenii legii au tras focuri de armă. În cele din urmă bărbatul a fost imobilizat. Ulterior, s-a stabilit ca bărbatul se afla sub influența drogurilor. Anchetatorii au stabilit că suspecţii ascundeau substanţele interzise la mai multe adrese din Ilfov și București. Au fost făcute 9 percheziții domiciliare, inclusiv în Constanța. Așa au fost ridicate alte cantităţi mari de droguri, acte și sume de bani. Cei trei suspecți au fost reținuți, și vor ajunge în faţa instanţei cu propunere de arestare preventivă. Pe de altă parte, la Braşov, de dimineaţa procurorii DIICOT au reușit să prindă în flagrant doi bărbați care transportau un kilogram de cocaină. Informația a venit chiar de la un alt traficant, care era în vizorul oamenilor legii.