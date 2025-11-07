Razie în Bacău. Trei persoane au fost prinse în flagrant în timp ce furau combustibil

Stiri actuale
07-11-2025 | 10:09
Razie de amploare a poliţiştilor din Bacău, în cadrul operaţiunii Jupiter. Oamenii legii au făcut 20 de percheziţii și au prins în flagrant trei bărbați, cu vârste între 34 și 48 de ani, în timp ce sustrăgeau combustibil din cisterne.

Daniel Moldovan

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2021 - 2025, mai mulți șoferi au furat astfel carburant. Șase persoane au fost reținute.

Polițiștii au confiscat trei tone și jumătate de combustibil, în valoare de aproximativ 27.000 de lei, mai multe instalații improvizate folosite la furtul carburantului, dar și 9.000 de lei.

Au găsit și un autoturism care figura în baza de date, pe lista celor căutate internațional.

