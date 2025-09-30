Răsturnare de situație în cazul bărbatului care și-a împușcat mortal prietenul, în Satu Mare. Ce au încercat să ascundă

Răsturnare de situație în cazul bărbatului de 40 de ani din Satu-Mare, împușcat mortal, în urmă cu două săptămâni.

Procurorii au confirmat că, în aceeași zi, victima și alți trei prieteni au mers la o partidă de vânătoare neautorizată, iar tragedia s-ar fi petrecut pe un drum județean și nu în parcarea unei pensiuni, cum s-a crezut inițial. În plus, anchetatorii au stabilit că faptele sunt și mai grave.

Pe 18 septembrie, spun criminaliștii, după ce au mers la o vânătoare de mistreți, cei trei se întorceau cu mașina, pe un drum județean.

O armă era ținută în autoturism, fără husă şi fără un sistem de blocare pentru a preveni descărcarea accidentală.

Pe drum, unul dintre vânători a introdus un nou cartuş, după care a aşezat pușca între cele două scaune din faţă, cu țeava îndreptată spre bancheta din spate, unde se afla și bărbatul de 40 de ani.

Potrivit procurorilor, în acel moment moment arma s-a declanşat accidental, provocând decesul victimei. Ceilalți doi au oprit preț de câteva momente, apoi au mers până în Călineşti-Oaș. Abia acolo, din parcarea unei pensiuni, unul dintre ei a sunat la 112.

Procurorii au solicitat arestarea preventivă a suspecților dar, în cele din urmă, aceștia au fost plasați în arest la domiciliu. Acum se fac cercetări pentru ucidere din culpă, uz de armă fără drept, nerespectarea regimului armelor şi munițiilor şi braconaj.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













