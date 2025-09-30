Răsturnare de situație în cazul bărbatului care și-a împușcat mortal prietenul, în Satu Mare. Ce au încercat să ascundă

Stiri actuale
30-09-2025 | 17:25
×
Codul embed a fost copiat

Răsturnare de situație în cazul bărbatului de 40 de ani din Satu-Mare, împușcat mortal, în urmă cu două săptămâni.

autor
Alexandra Clej

Procurorii au confirmat că, în aceeași zi, victima și alți trei prieteni au mers la o partidă de vânătoare neautorizată, iar tragedia s-ar fi petrecut pe un drum județean și nu în parcarea unei pensiuni, cum s-a crezut inițial. În plus, anchetatorii au stabilit că faptele sunt și mai grave.

Pe 18 septembrie, spun criminaliștii, după ce au mers la o vânătoare de mistreți, cei trei se întorceau cu mașina, pe un drum județean.

O armă era ținută în autoturism, fără husă şi fără un sistem de blocare pentru a preveni descărcarea accidentală.

Pe drum, unul dintre vânători a introdus un nou cartuş, după care a aşezat pușca între cele două scaune din faţă, cu țeava îndreptată spre bancheta din spate, unde se afla și bărbatul de 40 de ani.

Citește și
impuscat bistrita
Un administrator de fond de vânătoare din Bistrița a împușcat un bărbat în picior, după ce ar fi fost amenințat de un grup

Potrivit procurorilor, în acel moment moment arma s-a declanşat accidental, provocând decesul victimei. Ceilalți doi au oprit preț de câteva momente, apoi au mers până în Călineşti-Oaș. Abia acolo, din parcarea unei pensiuni, unul dintre ei a sunat la 112.

Procurorii au solicitat arestarea preventivă a suspecților dar, în cele din urmă, aceștia au fost plasați în arest la domiciliu. Acum se fac cercetări pentru ucidere din culpă, uz de armă fără drept, nerespectarea regimului armelor şi munițiilor şi braconaj.

Sursa: Pro TV

Etichete: Satu Mare, vanatoare, impuscat,

Dată publicare: 30-09-2025 17:25

Articol recomandat de sport.ro
Superba Andrea Miklos s-a căsătorit! Imagini de la nuntă
Superba Andrea Miklos s-a căsătorit! Imagini de la nuntă
Citește și...
Un bărbat a murit după ce o armă de vânătoare s-ar fi descărcat accidental într-un autoturism parcat, în Satu Mare
Stiri actuale
Un bărbat a murit după ce o armă de vânătoare s-ar fi descărcat accidental într-un autoturism parcat, în Satu Mare

Caz șocant în județul Satu Mare. Un bărbat de 40 de ani a fost împușcat mortal cu o armă de vânătoare de un tânăr, într-o mașină din parcarea unei pensiuni. Arma s-ar fi descărcat accidental.

Un administrator de fond de vânătoare din Bistrița a împușcat un bărbat în picior, după ce ar fi fost amenințat de un grup
Stiri actuale
Un administrator de fond de vânătoare din Bistrița a împușcat un bărbat în picior, după ce ar fi fost amenințat de un grup

Scene dramatice în județul Bistrița-Năsăud. Administratorul unui fond de vânătoare susține că a fost nevoit să folosească arma pentru a se apăra de mai mulți indivizi care l-ar fi amenințat. Unul dintre cei implicați a fost împușcat.

Avioane de vânătoare americane au fost trimise să intercepteze un avion civil care zbura deasupra reședinței lui Trump
Stiri externe
Avioane de vânătoare americane au fost trimise să intercepteze un avion civil care zbura deasupra reședinței lui Trump

Avioanele de vânătoare americane au fost ”activate” și trimise imediat în misiune după ce un avion civil a încălcat spațiul aerian pe 3 august.

Trădare la cel mai înalt nivel în Ucraina: Un maior din Forțele Aeriene a divulgat locația avioanelor de vânătoare F-16
Stiri externe
Trădare la cel mai înalt nivel în Ucraina: Un maior din Forțele Aeriene a divulgat locația avioanelor de vânătoare F-16

Serviciul ucrainean de Securitate (SBU) a arestat un ofiţer ucrainean, acuzat de spionaj în favoarea Rusiei, prin divulgarea locului în care se află avioanele de vânătoare de tip F-16 şi Mirage 2000. 

Conflictul Israel-Iran escaladează. IDF a anunțat că avioane de vânătoare sunt gata să lovească Teheranul
Stiri externe
Conflictul Israel-Iran escaladează. IDF a anunțat că avioane de vânătoare sunt gata să lovească Teheranul

Situația se agravează de la o oră la alta în Orientul Mijlociu. Armata iraniană a lansat cinci valuri de atacuri, cu peste 100 de rachete balistice, către Israel.

Recomandări
Fără „privilegii de lux” la Romsilva. Angajații nu mai primesc zece salarii bonus de pensionare, ci unul: „Adică normalitate”
Stiri actuale
Fără „privilegii de lux” la Romsilva. Angajații nu mai primesc zece salarii bonus de pensionare, ci unul: „Adică normalitate”

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că a fost modificat contractul colectiv de muncă al angajaților de la Romsilva, iar bonusul de pensionare al acestora nu va mai fi zece salarii, ca până acum, ci unul singur. ”Adică normalitate”, a spus ea.

Mesajul președintei CCR, la început de an universitar: „Puterea dreptului transformă o sumă de indivizi într-o societate”
Stiri actuale
Mesajul președintei CCR, la început de an universitar: „Puterea dreptului transformă o sumă de indivizi într-o societate”

Președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, a declarat marți că România are nevoie de juriști care să înțeleagă că legea nu trebuie folosită ca instrument în slujba intereselor personale, ci ca fundament al unei societăți echitabile.

Un ginecolog din București, obligat să plătească daune de 80.000 de euro unei paciente căreia i-a pus viața în pericol
Stiri Justitie
Un ginecolog din București, obligat să plătească daune de 80.000 de euro unei paciente căreia i-a pus viața în pericol

Medicul ginecolog Mădălina Gheorghe, de la Spitalul Filantropia din București, a fost obligată de Judecătoria Sectorului 1 să plătească împreună cu spitalul daune morale de 80.000 de euro unei paciente, căreia i-a pus viața în pericol.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
iBani
iBani - 30 Septembrie 2025

17:04

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 29 Septembrie 2025

43:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
29 Septembrie 2025

01:29:52

Alt Text!
Doctor de bine
Irina Bârcă, medic primar oftalmolog în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria - soluții de oftalmo-estetică

21:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28