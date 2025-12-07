După o săptămână, DSP Prahova confirmă că apa de la stația Voila este sigură pentru consum. Ce urmează

Stiri actuale
07-12-2025 | 16:24
apa prahova

Reprezentanții Consiliului Județean Prahova au transmis că Direcția de Sănătate Publică a confirmat, în urma analizelor efectuate, că apa care a ieșit din stația Voila respectă parametrii necesari pentru consumul uman.

autor
Aura Trif

Cu toate acestea, urmează să fie făcute noi analize, pe probe din sistemul de distribuţie operat de Hidro Prahova, după ce compania va anunţa că sistemul este optimizat. Aceste noi analize sunt esenţiale, întrucât reţeaua a fost golită timp de mai multe zile, iar conductele au trecut prin procese de reumplere, spălare, clorinare şi remediere a unor avarii.

”Direcţia de Sănătate Publică Prahova a finalizat analizele microbiologice efectuate la staţia de tratare ESZ Voila, înainte ca apa să fie introdusă în sistemul de distribuţie operat de Hidro Prahova. Rezultatele sunt conforme cu valorile prevăzute de OG nr. 7/2023 şi HG nr. 971/2024, ceea ce înseamnă că apa tratată în această staţie este potabilă”, a anunţat, duminică, într-un comunicat de presă, Consiliul Judeţean Prahova.

Conform sursei citate, determinările au vizat parametrii microbiologici obligatorii pentru declararea potabilităţii: bacterii coliforme, E. coli, enterococi intestinali, numărul de colonii la 22°C şi 37°C, precum şi Clostridium perfringens, având în vedere că sursa este un lac de acumulare. Analizele s-au realizat conform standardului SR EN ISO 9308-1, care stabileşte procedurile de lucru şi intervalele de citire a probelor.

Reprezentanţii CJ Prahova au arătat că, potrivit metodologiei, apa este considerată potabilă doar dacă toate aceste determinări se încadrează în limitele legale.

Citește și
maşini distruse de persoane necunoscute la Târgu Jiu
27 de maşini au fost distruse de persoane necunoscute în Târgu Jiu

”În urma verificărilor, DSP Prahova a confirmat că apa care a părăsit staţia Voila îndeplineşte parametrii necesari pentru consumul uman. După ce Hidro Prahova va anunţa că sistemul este optimizat, echipele DSP vor preleva probe şi din sistemul de distribuţie operat de Hidro Prahova. Aceste analize sunt esenţiale, deoarece reţeaua a fost golită timp de mai multe zile, iar conductele au trecut prin procese de reumplere, spălare, clorinare şi remediere a unor avarii apărute în timpul amorsării. În astfel de situaţii există riscuri suplimentare, iar verificările trebuie efectuate după stabilizarea completă a sistemului”, a precizat sursa citată.

Astfel, analizele microbiologice din reţea presupun o durată totală de 72 de ore de la însămânţarea probelor în laborator. Citirile intermediare se fac la 24 de ore şi la 48-50 de ore, iar rezultatul final este validat la 72 de ore.

CJ Prahova a atras atenţia că, doar după acest interval, apa din distribuţie poate fi declarată potabilă în mod oficial.

Peste 107.000 de oameni din 13 localităţi ale judeţului Prahova şi un oraş din municipiul Dâmboviţa nu au avut o săptămână apă potabilă, după ce acţiunea de golire a barajului Paltinu pentru realizarea unor lucrări de decolmatare, coroborată cu ploile torenţiale de acum două sptămâni, a determinat ridicarea turbidităţii apei în aşa măsură încât aceasta nu a mai putut fi tratată.

LIVE TEXT. Alegeri locale parțiale 7 decembrie 2025. Românii din mai multe județe își aleg primarul sau președintele CJ

Sursa: News.ro

Etichete: prahova, apa, dsp, analize,

Dată publicare: 07-12-2025 16:24

Articol recomandat de sport.ro
Sorana Cîrstea, cel mai greu anunț al carierei | FOTO
Sorana Cîrstea, cel mai greu anunț al carierei | FOTO
Citește și...
27 de maşini au fost distruse de persoane necunoscute în Târgu Jiu
Stiri actuale
27 de maşini au fost distruse de persoane necunoscute în Târgu Jiu

Persoane necunoscute au distrus prin rupere şi spargere parbrize, geamuri laterale sau oglinzi laterale a 27 de autoturisme ce se aflau parcate, în noaptea de sâmbătă spre duminică, pe două străzi din Târgu Jiu, a informat IPJ Gorj.

Autocar cu peste 70 de persoane la bord, implicat într-un accident la Sinaia
Stiri actuale
Autocar cu peste 70 de persoane la bord, implicat într-un accident la Sinaia

Un autocar în care se aflau 71 de persoane a fost implicat, duminică, într-un accident rutier produs la Sinaia, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova.

Nereguli descoperite la târgurile de Crăciun din toată țara. Ce amenzi au dat inspectorii ANPC
Stiri actuale
Nereguli descoperite la târgurile de Crăciun din toată țara. Ce amenzi au dat inspectorii ANPC

Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au verificat târguri de Crăciun din întreaga ţară şi au descoperit mai multe nereguli. Pentru deficienţele constatate au fost date amenzi de aproape 200.000 de lei.  

Recomandări
LIVE TEXT: Alegeri în București 2025. Bucureștenii aleg noul Primar General al Capitalei. Prezența la vot, peste 24%
Alegeri locale 2025
LIVE TEXT: Alegeri în București 2025. Bucureștenii aleg noul Primar General al Capitalei. Prezența la vot, peste 24%

Pe 7 decembrie 2025 bucureștenii sunt chemați la urne pentru a-și alege noul primar general al Capitalei, în cadrul alegerilor locale parțiale. Scrutinul are loc după ce Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale.

Vești rele pentru români în 2026. ”Salariul minim va fi înghețat anul viitor în proporție de 100%”, spun surse guvernamentale
Stiri Politice
Vești rele pentru români în 2026. ”Salariul minim va fi înghețat anul viitor în proporție de 100%”, spun surse guvernamentale

Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan pregătește două ordonanțe de urgență prin care să înghețe salariile pe anul 2026.

Traian Băsescu: Am votat îngrijorat. România nu e într-o situaţie grozavă. Nu alegerile acestea vor rezolva lucrurile
Alegeri locale 2025
Traian Băsescu: Am votat îngrijorat. România nu e într-o situaţie grozavă. Nu alegerile acestea vor rezolva lucrurile

Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat duminică, după ieşirea de la urne, că a votat "îngrijorat", pentru că România nu este într-o situaţie "grozavă", adăugând că nu alegerile pentru Capitală vor rezolva lucrurile.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Apropo TV
Ediția 27

43:57

Alt Text!
Superspeed
S9E30

22:50

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 07 Decembrie 2025

02:16:05

Alt Text!
iBani
iBani - 07 Decembrie 2025

13:26

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28