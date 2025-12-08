Diana Buzoianu acuză fake news în scandalul apei de la Paltinu. „Nu există o campanie de demolare a barajelor”

08-12-2025 | 17:59
Diana Buzoianu
Inquam Photos / George Călin

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a explicat în plenul Camerei Deputaților, luni, modul în care a fost gestionată criza apei potabile din Prahova și Dâmbovița, acuzând o serie de „fake news”.

Mihai Niculescu

Diana Buzoianu crede că Ministerul Mediului și structurile din subordine „au făcut tot ce ține de ele” pentru restabilirea furnizării. Potrivit ministrului, în acest moment, „prin munca autorităţilor de la nivel local şi prin munca autorităţilor de la nivel naţional, există apă menajeră în toate localităţile afectate”, urmând ca apa potabilă să fie reluată după verificările DSP.

Ministrul Mediului nu a spus însă că „munca” autorităților a durat mai bine de o săptămână, timp în care peste 100.000 de oameni nu au avut apă nici măcar pentru toalete și au folosit apă de băut la bidoane, din cisternele aduse de ISU.

Diana Buzoianu a insistat, în plen, că paralel cu eforturile de remediere, situația a fost amplificată artificial prin răspândirea unor informații false. „Pe fondul crizei care a fost creată de această lipsă totală de profesionalism şi de coordonare între două autorităţi, a fost creată şi o panică naţională prin propagarea unor fake news-uri care au ridicat inclusiv riscul de securitate naţională”, a spus ministrul.

Asigurări repetate că nu va fi oprită apa

Relatând cronologia evenimentelor de la Lacul Paltinu, Buzoianu a afirmat că autoritățile locale au transmis, în mod repetat, că lucrările aflate în desfășurare nu afectează alimentarea populației. „Pe 17 iunie, Administraţia Bazinală Buzău-Ialomiţa informează Apele Române că există o lucrare care trebuie să fie făcută şi că există nişte probleme la nivel local în lacul Paltinu. În toată luna iulie, Administraţia Bazinală Buzău-Ialomiţa trimite analize şi asigurări către Apele Române şi către Minister că aceste lucrări trebuie să fie făcute şi că nu vor afecta alimentarea cu apă a populaţiei”, a precizat ministrul Mediului.

Barajul Paltinu
Problemele de la Paltinu erau cunoscute încă din iunie. Instituțiile implicate au fost informate după o inspecție subacvatică

Ea a adăugat că, inclusiv în toamnă, au fost oferite aceleași garanții. „În baza acestor informaţii, în baza informaţiilor date şi pe data de 9 octombrie 2025, tot aşa Administraţia Bazinală Buzău-Ialomita vine şi menţionează expres, chiar atunci când este întrebată de către reprezentanţii Ministerului Mediului şi de către reprezentanţii Apele Române, dacă există acest risc ca populaţia să nu mai aibă acces la apă. Menţionează expres că nu există acest risc.”

Potrivit ministrului, la nivel local lucrurile au fost prezentate, identic, și pe 22 octombrie, când a fost semnalat doar riscul scăderii turbidității apei, aspect acceptat de operatorul ESZ, fără obiecții.

Diana Buzoianu a continuat cu detalii despre evoluția situației în luna noiembrie. „Pe 6 noiembrie 2025 are loc o altă şedinţă şi o altă întrebare, de astă dată pusă de către Prefectura Prahova, şi ei întreabă expres: «Există un risc să rămână populaţia fără apă dacă au loc aceste lucrări?» Toate autorităţile de la nivel local dau asigurări din nou că nu există acest risc. Ba din contră, menţionează că dacă nu fac aceste lucrări, abia atunci există riscul să rămână populaţia fără apă.”

Cu toate acestea, pe 28 noiembrie, operatorul ESZ a oprit apa „și nu anunţă ore întregi nici primarii, nici Ministerul Mediului, nici orice alte autorităţi”. Ministrul spune că informarea oficială a ajuns la minister abia a doua zi, direct de la primari: „Am pus mâna pe telefon, am sunat reprezentanţii celor două autorităţi ca să aflu că, după ce opriseră apa ore întregi, încă nu avuseseră nici măcar o şedinţă la nivel local între dumnealor.”

„Nu există o campanie de demolare a barajelor”

Buzoianu a respins categoric acuzațiile apărute în spațiul public. „A fost menţionat că toate autorităţile ar fi ştiut de pe data de 6 noiembrie că există acest pericol de lipsă de alimentare cu apă pentru populaţie. Fals! Documentul de pe 9 noiembrie menţionează fix invers, că dacă nu s-ar fi făcut această lucrare exista riscul de alimentare cu apa să fie oprit. A fost menţionat că chiar aici, în această şedinţă, că eu aş fi semnat ordinul să înceapă lucrările de la Paltinu şi că mi s-ar fi atras atenţia că nu se pot face aceste lucrări. Fals! O minciună de 2 lei! Fals. Nu există niciun ordin semnat de mine pentru că pur şi simplu nu există această atribuţie la Ministerul Mediului pentru astfel de lucrări.”

Ministrul a respins și teoria privind o presupusă campanie de demolare a barajelor. „A fost menţionat de asemenea că s-a început o campanie naţională de dărâmare a barajelor din România. Fals. Nu există nici măcar o singură campanie la nivel naţional sau la nivel european de dărâmare a acestor baraje.”

Ea a ridicat întrebarea-cheie: „Cui i-au fost benefice toate aceste fake news-uri? Cine a profitat de pe faptul că au creat o isterie naţională şi o panică naţională prin informaţii false care au fost date în ultima săptămână?”

În final, ministrul a transmis că instituția pe care o conduce va continua reformele: „La Ministerul Mediului vom continua reformele. Ne vom asigura că este reformată şi Apele Române, şi RomSilva, şi toate celelalte autorităţi din subordine.”

Dată publicare: 08-12-2025 17:44

Toate localitățile afectate de criza apei de la Paltinu au fost realimentate. DSP va confirma dacă apa este potabilă
Stiri actuale
Toate localitățile afectate de criza apei de la Paltinu au fost realimentate. DSP va confirma dacă apa este potabilă

Toate localitățile afectate de criza apei de la Paltinu au fost realimentate, însă apa poate fi folosită în continuare doar pentru igienizarea toaletelor.

Problemele de la Paltinu erau cunoscute încă din iunie. Instituțiile implicate au fost informate după o inspecție subacvatică
Stiri actuale
Problemele de la Paltinu erau cunoscute încă din iunie. Instituțiile implicate au fost informate după o inspecție subacvatică

Deficiențele din lacul de acumulare Paltinu erau cunoscute încă din luna iunie, au fost luate primele măsuri, iar în octombrie a fost informată oficial Instituția Prefectului, potrivit unei adrese a „Apelor Române”.

Moreni primește doar apă menajeră: RO-Alert avertizează populația că apa este interzisă pentru consum și igienă
Stiri actuale
Moreni primește doar apă menajeră: RO-Alert avertizează populația că apa este interzisă pentru consum și igienă

Locuitorii municipiului Moreni din judeţul Dâmboviţa, afectaţi de criza apei potabile generată de situaţia de la barajul Paltinu din judeţul Prahova, primesc, de miercuri seară, apă menajeră care poate fi folosită doar pentru curăţarea toaletelor.

Criza apei din Prahova și Dâmbovița se adâncește. Spitalele au oprit internările, în timp ce autoritățile se acuză reciproc
Stiri actuale
Criza apei din Prahova și Dâmbovița se adâncește. Spitalele au oprit internările, în timp ce autoritățile se acuză reciproc

Criza apei din Prahova și Dâmbovița se adâncește, chiar dacă Barajul Paltinu a reluat alimentarea. Specialiștii estimează că cel mai devreme în cinci zile apa va deveni potabilă în rețelele de distribuție.

Nicuşor Dan, despre situaţia dezastruoasă de la Paltinu: Arată cât de grave pot deveni consecinţele lipsei de anticipare
Stiri Politice
Nicuşor Dan, despre situaţia dezastruoasă de la Paltinu: Arată cât de grave pot deveni consecinţele lipsei de anticipare

Președintele Nicușor Dan avertizează, miercuri, că situația dezastruoasă de la Paltinu arată cât de grave pot fi consecințele lipsei de anticipare și comunicare între instituțiile statului, subliniind necesitatea remedierii acestei vulnerabilități.

 

Ciprian Ciucu: „Aşteptările mele pentru primul an vor fi temperate. Cea mai mare provocare va fi întocmirea bugetului”
Stiri Politice
Ciprian Ciucu: „Aşteptările mele pentru primul an vor fi temperate. Cea mai mare provocare va fi întocmirea bugetului”

Primarul ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat luni că aşteptările sale pentru primul an vor fi mai degrabă temperate şi probabil cea mai mare provocare va fi întocmirea bugetului.

Cel mai mare producător de arme din Israel, exclus din licitațiile NATO. Are contracte de sute de milioane de euro cu România
Stiri externe
Cel mai mare producător de arme din Israel, exclus din licitațiile NATO. Are contracte de sute de milioane de euro cu România

Agenția NATO pentru achiziții, implicată într-un scandal de corupție, mai mulți angajați fiind anchetați pentru luare de mită. În același scandal, Elbit Systems, cea mai mare companie de armament din Israel, a fost suspendată de la licitațiile agenției.

Situație bizară în Capitală. 8 candidați au luat mai puține voturi decât semnăturile necesare pentru depunerea candidaturilor
Alegeri locale 2025
Situație bizară în Capitală. 8 candidați au luat mai puține voturi decât semnăturile necesare pentru depunerea candidaturilor

Opt dintre candidații la Primăria Capitalei nu au reușit să obțină la alegerile din 7 decembrie - ca număr de voturi - nici măcar un sfert din numărul de semnături pe care le-au depus când s-au înscris în cursa electorală.

1 vot
Inquam Photos / George Călin
Alegeri locale 2025
Alegeri locale parțiale 7 decembrie 2025. Marcel Ciolacu este noul președinte al CJ Buzău - rezultate finale
2 craciun brad cadouri
Shutterstock
Stiri Diverse
Top idei de cadouri sub 100 de lei pentru Crăciun 2025. Peste 50 de propuneri pentru orice persoană
3 Targ de craciun Brasov cu zapada
Shutterstock
Stiri Turism
Târg de Crăciun Brașov 2025. Ce să vizitezi și ce să faci ca turist aici
