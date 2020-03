Protocoalele din spitale fac diferența dintre viață și moarte. Cum ar trebui protejaţi medicii

Protocoalele din spitale trebuie respectate și îmbunătățite pentru a-i proteja pe angajați. Fără specialiști, aparatele de menținere a vieții vor fi în zadar.

O spun oficialii din sistemul sanitar, dar și reprezentanții Spitalului de Boli Infecțioase din Timișoara, instituția cu cei mai mulți pacienți vindecați din Romania, care a respectat întocmai toate protocoalele de intervenție.

Acestea trebuie însă schimbate pe măsură ce situația se agravează, iar fiecare pacient trebuie privit acum ca un potențial purtător de virus.

Toți medicii trebuie să aibă echipamente de protecție maximă, combinezon, ochelari, mască și două rânduri de mănuși, chiar și atunci când examinează bolnavi care au alte afecțiuni de urgență.

Cazul fericit de la Timișoara. Mesajul emoționant pentru pacienți

Protocoalele oficiale în caz de pandemie au fost respectat cu sfințenie în Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara, spun medicii de aici.

Spitalul a creat un flux complet separat încă de la intrare pentru fiecare pacient suspect de coronavirus.

Medicii care examinează bolnavii sunt echipați în combinezon, ochelari, botoșei, mănuși, cască și, foarte important, personalul medical se ține la distanță de toți pacienții.

Adelina Marinescu, medic specialist boli infecțioase: ”Bolnavul se așează pe pat, eu mă voi așeza aici pe scaun, la o distanța mai mare de doi metri față de bolnav”.

Virgil Muștă, medicul primar din Spitalul de Boli Infecțioase ”Victor Babeș” din Timișoara a limitat la maximum contactul cu cei infectați.

Dar pacienții primesc un bilețel în care li se spune: ”Deși nu ne vedeți, noi suntem alături de voi”.

Virgil Muștă, medic primar Spitalul de Boli Infecțioase Timișoara: ”Comunicarea cu ei se face prin telefon, medicul intră o singură data, avem antrenamente cu colegii mei, zilnic, revizuim protocoalele, zilnic, fiecare caz este o experiență, pentru ca să preîntâmpinăm contaminarea personalului nostrum, pentru că este cel mai important, daca noi ieșim din joc,, nimeni nu se poate ocupă de acești pacienți”.

Protocoalele trebuie adaptate

O confirmă și Colegiul Medicilor, care susține că protocoalele inițiale trebuiesc adaptate la transmisia comunitară a virusului.

Asta înseamnă că nu mai poate fi identificată sursa îmbolnăvirii și nu e neapărat ca suspecții să fi fost plecați din țară ori să fi intrat în contact cu cineva confirmat bolnav.

Așadar, orice pacient care intră în spital trebuie tratat cu multă precauție și nu contează dacă este sau nu suspect de coronavirus.

Gheorghe Borcean, președintele Colegiului Medicilor: ”Măsurile de prevedere ar trebui să fie cele mai drastice ca și când ar fi vorba de un pacient pozitiv.

Medicul se îmbracă cu combinezon steril, cu casca sterilă care este etanșă, cu botoșei peste pantalonii de la combinezon, cu doua rânduri de mănuși și cu ochelari de protecție. Se procedează la examinarea că a venit pentru o durere de burtă, că a venit pentru o fractură sau că a venit pentru simptomatologie specifică virusului corona. Să intre într-un automatism al nostru pentru următoarele 2-3 luni de zile, pentru securitatea sanitară națională.



Dacă într-o zi nu o să mai avem medici, putem să avem o 100.000 de aparate și de ventilatoare și de tuburi și de oxigen, dacă nu mai avem cine să le pună în practică, acelea degeaba le vom avea”.

Ce spune noul ministru al Sănătății

Noul ministru al Sănătății spune că au existat protocoale oficiale care trebuiau respectate și pe care le-a verificat de curând.

Nelu Tataru, ministrul Sănătății: ”Protocolul este și el doar trebuie aplicat. Avem deja un triaj epidemiologic pe care să-l facem acum și am putut verifica asta și la Rădăuți și la Fălticeni.

La intrarea în spital se ia o temperatură, se iau datele de contact, unde se ia un istoric. Trece înapoi în interior, cu acea temperatură luată.

Eu am făcut pe mine ca și pacient intrând în Rădăuți. O mască, mănuși, această temperatura și istoric am trecut acele porți și am intrat în spital.

Acolo urmează consultul. Fiecare potențială infecție respiratorie este luată ca și suspect de coronavirus”.

Aceleași protocoale prevăd dezinfecția spitalelor. În Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara au fost folosite aparatele de nebulizare. Desigur, pentru a respecta protocoalele, medicii și tot personalul sanitar trebuie să aibă echipamente de protecție suficiente.

Astăzi, în Romania, sunt 1.029 de oameni care au contractat virusul. Și deja mulți au pierdut lupta cu boala.

Transformarea acestui bilanț în unul mult mai crunt este legat direct de modul în care statul își ajută și protejează medicii, iar cadrele medicale respectă protocoalele și ajuta, la rândul lor, pacienții.