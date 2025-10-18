Protestul romilor la Tg. Jiu. Oamenii sunt nemulțumiți de legea care interzice căsătoriile la vârste fragede

Un proiect de lege a stârnit indignare în rândul unei comunități rome din Târgu Jiu.

Oamenii sunt nemulțumiți fiindcă propunerea interzice forțarea căsătoriilor între minori.

„Tradiția e ca să stai un an, doi, până văd că sunt compatibili, nu când logodim să ne bage la pușcărie” spune un membru al comunității.

Proiectul de lege, care prevede până la șapte ani de închisoare pentru cei care forțează căsătoria minorilor, i-a scos pe oameni în stradă. Chiar dacă, în același timp, are susținerea mai multor asociații.

Protestatari: „Vrem să ne ținem tradiția, nu însurăm copiii la 12-13 ani. Nu obligăm, este un abuz legea asta.” (...)

„Că este o logodnă, o pețanie, și se plac copiii nu este să ziceți că este o problemă grea, noi vrem să fie învățate să aibă un bărbat, copii, familie.”

„Nu ne opunem, să nu ne bage la pușcărie. Noi nu facem violuri, tâlhării, vrem să fim oameni cinstiți.”

Între protestatari a fost și un fost candidat la Președinția României, în 2009 - între timp, condamnat la peste 10 ani de închisoare, pentru evaziune fiscală.

Constantin Ninel Potârcă, protestatar, fost candidat la Președinția României: „Vor fi mii de dosare, mii și mii de dosare, în care lumea e speriată, nu o să mai facă nunți, promisiuni.”

Subprefectul județului a venit să discute cu protestatarii, cărora le-a promis că le va transmite revendicările, către Guvern. Pe de altă parte, romii spun că nu vor renunța la proteste, până când propunerea nu va fi retrasă.

