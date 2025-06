Primăria Timișoara a câștigat în instanță un proces privind o clădire istorică, intrată în posesia unui clan de romi

Familia care ocupă în continuare „ilegal” vila a solicitat radierea dreptului de proprietate al Statului Român şi a dreptului de administrare al Municipiului Timişoara, însă cererea a fost respinsă de instanţă. Primarul Dominic Fritz spune că nu şi-a făcut iluzii în 2023 că locatarii vor „preda cheia de bună voie” şi că se aştepta la „o luptă lungă şi dificilă”.

Judecătoria Timişoara a respins cererea prin care familia care ocupă ilegal vila de pe Loga 52 a încercat să radieze dreptul de proprietate al Statului Român şi a stabilit că reclamanţii nu au calitate procesuală, respectiv nu au dreptul legal să formuleze o astfel de cerere. Potrivit municipalităţii, această decizie a instanţei consolidează poziţia Primăriei privind legalitatea dreptului său de administrare asupra imobilului.

Dominic Fritz: „E o victorie care confirmă că legea e de partea noastră”

“E o victorie care confirmă că legea e de partea noastră. Am ştiut de la început că va fi o luptă dificilă şi lungă, dar suntem pregătiţi. Vila aceasta a fost prădată şi folosită ilegal ani la rând, în dispreţ faţă de oraş. Vom merge până la capăt pentru ca ea să revină acolo unde îi e locul, în folosul comunităţii”, a declarat primarul Dominic Fritz.

Primarul Timişoarei afirmă, pe pagina sa de Facebook, că sentinţa de la Timişoara vine la doar două săptămâni după ce, într-un alt proces intentat de aceeaşi „familie celebră”, Judecătoria Arad a respins cererea de evacuare.

„De ce la Arad? Pentru că acolo au reuşit să strămute procesul. Vom ataca această decizie. Asta se întâmplă de aproape doi ani: tergiversări, tertipuri judiciare, blocaje. Nu mi-am făcut iluzii în 2023 că ne vor preda cheia de bună voie. Am ştiut că ne aşteaptă o luptă lungă şi dificilă. Dar suntem pregătiţi. Această vilă a fost prădată şi folosită ilegal ani de zile, în dispreţ faţă de Timişoara. Este o luptă pentru dreptate, pentru respect şi pentru viitorul nostru ca oraş. Şi pentru asta merg până la capăt”, mai arată Dominic Fritz pe Facebook.

Primăria reaminteşte că la aproape doi ani de la recuperarea vilei Loga 52, accesul Primăriei Municipiului Timişoara este în continuare blocat prin „tertipuri avocăţeşti”.

Potrivit sursei citate, în procesul de evacuare derulat iniţial la Judecătoria Timişoara, familia care ocupă clădirea a reuşit să obţină amânări repetate timp de un an, prin diverse acţiuni procedurale, care au culminat cu strămutarea cauzei la Judecătoria Arad. Şi la această instanţă, procesul a fost tergiversat prin metode similare. Decizia de respingere a acţiunii de evacuare pe procedură specială, dată de Judecătoria Arad în 27 mai, va fi atacată, conform procedurilor legale, mai informează Primăria.

Planuri pentru transformarea imobilului în spațiu educational

Clădirea care a reintrat în proprietatea statului şi administrarea Primăriei Timişoarei se află pe un teren de 1.202 metri pătraţi şi are regim de parter plus etaj. Municipalitatea are ca obiectiv valorificarea acestui imobil în beneficiul comunităţii, prin transformarea sa într-un spaţiu educaţional.

Presa locală relata că, înainte de naţionalizarea din 1950, clădirea de pe strada Loga 52 a aparţinut unei familii din Arad. La acea vreme, din cazua unor erori birocratice, Statul Român nu a fost intabulat ca proprietar al clădirii, deşi în fapt ea a fost preluată de stat şi transformată în clădire de apartamente, cu mai mulţi chiriaşi.

După Revoluţie, profitând de această situaţie, Ionel Sandner, cunoscut ca Ionelaş Cârpaci, a falsificat în Germania o procură prin care foştii proprietari ai clădirii îl împuterniceau pe bunicul soţiei lui să vândă clădirea respectivă. După acel moment, au avut loc mai multe vânzări succesive.

În 1996, presa locală a dezvăluit falsurile lui Ionelaş Cârpaci, iar pentru a scăpa de probleme, acesta i-a găsit pe foştii proprietari ai clădirii şi, potrivit sentinţei de condamnare a lui Ionelaş Cârpaci, în schimbul sumei de 14.000 de mărci, familia respectivă a renunţat la pretenţii asupra clădirii, aşa încât Ionelaş Cârpaci a putut-o vinde, intrând astfel în posesia lui Momiţă Bona.

Potrivit „Adevărul”, în momentul în care Ionelaş Cârpaci a fost arestat pentru comiterea mai multor escrocherii imobiliare, ancheta s-a extins şi asupra falsurilor care vizau clădirea de pe C.D. Loga 52. În procesul în care Ionelaş a fost condamnat la închisoare, foştii proprietari au transmis că „nu mai doresc să se constituie parte civilă şi nu mai au nici o pretenţie cu privire la acest imobil”. Cu toate acestea, în dosarul penal, s-a dispus restabilirea situaţiei iniţiale, adică intabularea acestora.

„Deşi s-a reţinut în situaţia de fapt că imobilul aparţine statului român conform Decretului Lege nr. 90/52, instanţa penală nu a putut dispune înscrierea dreptului de proprietate al statului român deoarece acest aspect nu face obiectul procesului penal, în baza dispoziţiilor legale precizate instanţa putând dispune doar asupra restabilirii situaţiei anterioare, urmând ca Municipiul Timişoara prin primar să procedeze la efectuarea demersurilor legale cu privire la proprietatea statului”, se arăta într-o sentinţă a Curţii de Apel Timişoara.

Folosindu-se, însă, de sentinţa penală pronunţată în 2016 prin care a fost dispusă şi intabularea foştilor proprietari, de faptul că aceştia au spus în proces că nu mai au pretenţii asupra clădirii, dar şi de faptul că Decretul 92 din 1950 este încă în vigoare, Primăria Timişoara a făcut demersurile la Cartea Funciară pentru intabularea Statului Român ca proprietar al clădirii, iar noul CF a fost eliberat în 12 septembrie 2023.

Primăria Timişoara a cerut în instanţă evacuarea, pe procedură specială, a locatarilor vilei din Loga 52, însă în 27 mai Judecătoria Arad, unde a fost strămutat procesul la solicitarea lui Momiţă Bona şi a familiei sale, a respins solicitarea municipalităţii timişorene. Decizia nu este definitivă şi va fi atacată de Primăria Timişoara.

