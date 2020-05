VIDEO. Proteste la Barcelona. Muncitorii au ars cauciucuri, după ce Nissan a închis fabrica

Măsura luată de Nissan face parte din noul plan de restructurare pe plan global al producătorului auto nipon. Nissan a luat această decizie în pofida propunerilor autorităţilor locale de a păstra uzina în funcţiune.

Închiderea va costa Nissan un miliard de euro (1,10 miliarde de dolari), a precizat executivul spaniol, care a solicitat companiei să analizeze şi alte opţiuni. Industria auto este responsabilă pentru aproximativ 10% din PIB-ul Spaniei, conform datelor guvernamentale, citate de Agerpres.

Muncitorii au protestat joi într-un marș prin mai multe zone ale orașului. Ei au blocat temporar circulația și au dat foc la cauciucuri în fața fabricii, potrivit Catalan News.

Spain says Nissan will shut down its factory in Barcelona as part of a worldwide restructuring plan pic.twitter.com/2IG7W2MsHi

Raul Blanco, secretar de stat pentru industrie în Guvernul Spaniei, aprecia luni că pentru Nissan ar fi mai ieftin să investească în fabrica sa din Barcelona decât să o închidă.

"Este mult mai ieftin să investeşti decât să pleci", a afirmat oficialul spaniol, adăugând că asta ar costa compania peste un miliard de euro, pentru a rezolva problemele contractuale şi cele cu forţa de muncă. Fabrica are nevoie de "investiţii care au fost întârziate, în valoare de aproximativ 300 de milioane de euro", susţine oficialul.

#BREAKING: Nissan workers block Barcelona's Litoral ring road soon after finding out the Japanese firm intends to close its plants in Catalonia

????️ | This is the moment when employees cut the road shortly before noon: "We want our future" ⤵️

More on: https://t.co/nVpjKSmFSe pic.twitter.com/GKk1Fx2Kaw