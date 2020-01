Prima reacție a fostului președinte Nissan după ce a fugit din Japonia. "Eram ostatic"

"Eram ostatic în țara pe care am slujit-o 17 ani!" Este declarația făcută de fostul preşedinte al Nissan Motors, Carlos Ghosn.

El a ținut miercuri după amiază, o conferință de presă extraordinară, în Beirut, unde s-a refugiat, după fuga din Japonia, unde fusese eliberat, pe cauțiune.

Zeci de minute, în fața puhoiului de jurnaliști dornici să afle mai multe, despre spectaculoasa lui evadare din Țara Soarelui Răsare, Ghosn a denunțat sistemul judiciar japonez. Fostul manager Nissan, este acuzat de abuz de încredere, şi fals în acte, pentru ca şi-ar fi ascuns mai mulţi ani, veniturile impozabile.

Ghosn nu recunoaşte nicio infracţiune și și-a prezentat cu cifre si documente propria versiune. El a fugit din Japonia, ascuns într-o cutie pentru instrumente muzicale.

Carlos Ghosn: "Trăiesc azi o zi foarte importantă, la care am visat în fiecare din ultimele 400 de zile, de când am fost smuls brutal din lumea mea, rupt de familie şi prieteni. Nu sunt aici ca să mă autovictimizez ci să fac lumină asupra unui sistem care încalcă principii elementare ale umanităţii. Sunt aici ca să mă reabilitez şi să vă spun că acuzaţiile care mi se aduc sunt neadevărate. Nu m-am sustras justiției, ci am fugit de injustiţie şi de persecuţie."