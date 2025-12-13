„Împreună pentru Justiție”, a patra zi de proteste în București și marile orașe. Lista revendicărilor celor ieșiți în stradă

Crește valul de revoltă după dezvăluirile magistraților despre sistemul de justiție.

Vineri seară mii de oameni au ieșit în stradă în mai multe orașe ale țării și au cerut măsuri urgente pentru ca faptele să nu se prescrie, înainte să se termine procesele.

Este a patra seară la rând în care oamenii au ieșit să protesteze, în Piața Victoriei. Neregulile din sistem au scos în stradă și foarte mulți tineri, revoltați de corupția, care, iată, în urma dezvăluirilor făcute de magistrați, pare să fie o obișnuință.

La fel ca serile trecute, proteste sunt organizate sâmbătă seară și în marile orașe din țară - Iași, Cluj, Sibiu. Organizatorii protestelor sunt mai multe asociații civice, printre care și Corupția ucide, care a publicat și o listă de revendicări.

Cer demisia Liei Savonea, demiterea conducerii DNA, revizuirea competențelor CSM, dar și modificări legislative astfel încât să nu mai existe „portițe” așa cum le-au numit ei, care permit amânarea proceselor penale până ajung să fie prescrise.

Oamenii spun că până când nu vor fi luate măsuri concrete, vor continua să protesteze. De altfel, pentru mâine, aici în capitală, a fost anunțat deja marșul „Împreună pentru Justiție", care va începe din Piața Universității.



