Momentul în care Lia Savonea a sunat-o pe vicepreședinta CAB, în timpul conferinței. Cum explică șefa ÎCCJ

Ei acuză nereguli în compunerea completurilor de judecată menite să protejeze ori să favorizeze inculpați influenți - politicieni sau oameni de afaceri - pentru ca aceștia să scape nepedepsiți. Într-o conferință extraordinară de presă, conducerea Curții de Apel București a respins acuzațiile. Întâlnirea cu jurnaliștii, prima de acest fel, a debutat însă cu declarația neașteaptată a unei judecătoare, care a ținut să precizeze că toate acuzațiile din documentar sunt adevărate, spre stupoarea colegilor săi.

Momentul inedit din debut

Corespondent PROTV: „Curtea de Apel București a organizat în premieră o conferință de presă extraordinară pentru a transmite prima reacție la dezvăluirile din documentar, conferință de presă la care au ținut să participe și toți membrii Colegiului de Conducere al celei mai mari instanțe de Apel din țară.

Lor li s-au alăturat alți judecători care s-au aşezat, fără să spună nimic, în spatele sălii de judecată. Conferința a debutat însă cu o dezvăluire făcută de de o judecătoare, care a înfruntat-o pe președinta Curții de Apel. Raluca Moroșanu a fost colegă de complet cu judecătorul Laurențiu Beșu, magistratul care a acuzat modul în care se schimbă completurile de judecată”.

Raluca Moroșanu, judecător Curtea de Apel București: „Judecător la Secția 1 penală cu 26 de ani de magistratură. Am venit aici ca să îl susțin pe colegul Laurențiu Beșu și să spun că tot ce a declarat este adevărat. Dacă va fi contrazis este o minciună. Aici la Curtea de Apel București, muncim foarte mult, conducerea nu ne ajută de nici un fel. Suntem terorizați pur și simplu cu acțiuni disciplinare și cu tot ce știți dumneavoastră că ni se întâmplă. Nu vreau să vă spun cum este atmosfera și în ce situație toxică și încordată suntem. O parte dintre colegii mei sunt de acord cu mine, nu știu cealaltă parte ce vor face, iată, sunt aici unii care vor susține probabil conducerea. Așa, ca paranteză, nu am fost nici ofițer acoperit, nici la doi și un sfert, nicăieri. Am fost toată viața magistrat. Colegii din țară mă cunosc, pentru că am fost și formator la Institutul Național al Magistraturii și la Școala Națională de Grefieri aproape 15 ani, și ei vor știi că nu mint. Dacă nu îl cred pe colegul Laurențiu, măcar să mă creadă pe mine.”

Raluca Moroșanu este judecătorul care a convins Curtea de Justiție a Uniunii Europene că mandatele europene de arestare trebuie puse în aplicare în țările care le-au emis. Tot ea a respins ideea eliberării din arest preventiv a fostului baron de Constanța Nicușor Constantinescu și a făcut parte din completul care l-a condamnat definitiv pe Dan Diaconescu, pentru acuzații de șantaj.

Președinta Curții de Apel București nu a răspuns acuzaţiilor judecătoarei Raluca Morosanu ci a început să citească o declaraţie prin care a criticat documentarul Recorder. Ea susţine că magistrații care au făcut dezvăluirile mistifică adevărul. Punctual, Liana Arsenie a vorbit doar despre cazurile Vanghelie și Bădălău despre care susține că nu au fost salvați de Curtea de Apel și că prescrierea răspunderii penale nu li se poate reproșa.

Președinta CAB: Mistificări și decredibilizare

Liana Arsenie, președinta Curții de Apel București: „Cea mai gravă mistificare din această serie o reprezintă alegațiile privind direcționarea dosarelor prin schimbarea arbitrară a compunerii completurilor. În principiu, judecătorul știe care va fi soluția abia după soluționarea dosarului, finalizarea cercetării judecătorești și a procesului deliberativ. Așa încât, în cauză, dacă în cauză direcționăm dosarele ca să scape infractorul, însemnă ca de la început știm care este soluția. Alte afirmații precum sunt agreați la Curte sau sunt chemați judecători sensibili la sugestiile conducerii, sau alte astfel de afirmații care ar contura imixtiuni în actul de judecată, fără niciun fel de probe, fac obiectul sesizării Inspecției Judiciare.”

Judecătoarea Liana Arsenie a continuat apoi cu informații despre doi dintre judecătorii care au adus acuzațiile în documentar, susţinând că nu ar fi credibili. Dar fără ca niciunul dintre ei să fie de față și să se poată apăra. Împotriva lui Laurențiu Beșu a fost sesizată Inspecția Judiciară, CSM și CSAT și CNSAS pentru a-i fi verificată presupusa carieră într-un serviciu de informații al Ministerului de Interne înainte de a deveni judecător. Președinta Curții de Apel a refuzat însă să răspundă la întrebări punctuale privind completurile de judecată.

Liana Arsenie, președinta Curții de Apel București: „Un alt judecător care a atacat și atacă constant Curtea de Apel București este Panioglu Daniela. În timp ce invocă exigențe morale ridicate, persoana în cauză, Panioglu, a lansat în spațiul public acuzații care nu rezistă verificării factuale. Doamna judecător a dobândit dreptul de proprietate asupra unui apartament cu trei camere în București, în suprafață de 149,16 mp. Deși a dobândit acest drept de proprietate în 2011, până în anul 2015 a continuat să deconteze o chirie de la stat, declarând în fals că nu deține o locuință în proprietate, inducând în eroare conducerea instanței timp de patru ani”.

Judecătoarea Daniela Panioglu respinge acuzațiile și menționează că locuința cu pricină a avut-o doar pe hârtie, că ea nu putea fi locuită pe durata lucrărilor și că i s-ar fi decontat chiria cu acceptul serviciului de contabilitate al instanței până când i-a fost sistată, din ordinul conducerii Curții de Apel de-atunci.

Lia Savonea a sunat în timpul conferinței de presă

Ionela Tudor, vicepreședinte CAB: „M-a sunat! M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc... Îhî, Îhî”

În timpul conferinţei, vicepreședinta instanței, Ionela Tudor, care este şi purtătorul de cuvânt al Curţii de Apel, s-a ridicat de la masă pentru a vorbi la telefon cu șefa instanței supreme, după ce a informat-o pe președintă.

Lia Savonea a confirmat discuția telefonică, spunând că tocmai primise o întrebare de la un jurnalist legată de dosarul Vanghelie și i-ar fi cerut colegei sale să îl lămurească. Insă, când s-a întors la conferința de presă, Ionela Tudor i-a citit președintei Curții un mesaj pe care îl avea în telefon. În acele momente un jurnalist tocmai întrebase despre o posibilă imixtiune a fostului ministru Cătălin Predoiu.

Conferința de presă a fost organizată după ce miercuri seară sute de protestatari s-au adunat în fața Consiliului Superior al Magistraturii.

Tânără: „Consider că ar trebui să existe mai multă transparență cu privire la delegarea, detaşarea şi totodată promovarea judecătorilor”.

Șefii CSM au reacționat abia dimineață și au acuzat un plan pentru amplificarea campaniei de destabilizare a puterii judecătoreşti prin distrugerea încrederii în sistemul de justiţie. Secţia pentru procurori CSM a transmis însă şi că va face demersuri pentru a verifica informaţiile din documentar privind activitatea procurorilor.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













