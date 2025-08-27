Ce este convenția de consum și cum influențează facturile de energie electrică. Mesajul transmis de Hidroelectrica clienților

Stiri actuale
27-08-2025 | 14:05
hidroelectrica

Convenția de consum este un document trimis de furnizorul de energie electrică și asumat de clientul final. Acesta se completează la momentul încheierii contractului și se actualizează periodic.

autor
Mihai Niculescu

Cel mai ieftin furnizor de pe piață la acest moment, compania de stat Hidroelectrica, a început actualizarea convențiilor de consum pentru clienții companiei. Documentul a fost transmis pe mail beneficiarilor, care au posibilitatea de a introduce datele în portalul companiei. Foarte pe scurt, convenția de consum reprezintă o estimare a consumului dumneavoastră, defalcat pe fiecare lună. În cazul consumului casnic, de cele mai multe ori consumul de energie electrică crește vara în lunile foarte călduroase, ca urmare a folosirii aerului condiționat și iarna, în lunile friguroase, din cauza aparatelor de încălzire electrice.

Hidroelectrica, companie de stat aflată în subordonarea ministerului Economiei, avea la jumătatea anului un număr de peste 730.000 de clienți casnici, în creștere consistentă de la cei 565.000 de clienți înregistrați la finele lunii iunie 2024.

La nivelul lunii aprilie, Hidroelectrica era al doilea cel mai mare furnizor de energie electrică pe piața concurențială, cu o cotă de piață de aproape 15%, urmată de PPC, cu o cotă de piață de 15,5% și de Electrica Furnizare cu 11%, conform datelor oficiale ale ANRE.  

Convenția de consum este folosită la facturare, atunci când utilizatorul sau distribuitorul nu comunică indexul într-o lună, pentru stabilirea consumului și facturarea acestuia, astfel că în acest caz factura va folosi indexul estimat din convenția de consum.

Citește și
energie electrică, facturi
Sistemul de facturare al Hidroelectrica va fi indisponibil până în 10 august, din cauza modificării TVA

Mesajul transmis de Hidroelectrica

Stimate client,

Având în vedere contractul de furnizare dintre dumneavoastră și Hidroelectrica, precum și importanța convenției de consum, dorim să vă informăm cu privire la semnificația și rolul acesteia în cadrul relației contractuale.

Ce este convenția de consum:

Convenția de consum reprezintă unul dintre documentele contractului de furnizare energie electrică dintre clientul casnic sau clientul noncasnic și furnizorul acestuia, prin intermediul căruia se estimează cantitatea de energie electrică ce va fi consumată.

Rolul convenției de consum:

În cazul în care nu veți transmite indexul autocitit lunar către furnizorul dumneavoastră, conform prevederilor Ordinului ANRE nr. 5/2023, furnizorul poate factura consumul pe baza cantităților de energie electrică declarate la încheierea contractului de furnizare.

În plus, convenția de consum este un instrument util pentru furnizor, necesar stabilirii necesităților de energie electrică pentru portofoliul de clienți. În acest sens, este extrem de important ca valorile din convenția de consum să reflecte cât mai bine consumul real.

Ce trebuie să știți în calitate de client:

La semnarea unui contract nou de furnizare declarați cantitățile de energie electrică pe care estimați că le veți consuma, în medie, în fiecare lună calendaristică.

Pe baza consumului estimat de către dumneavoastră prin intermediul convenției de consum declarate, Hidroelectrica va emite facturile, doar în cazurile în care nu ați transmis indexul autocitit, Operatorul de distribuție nu a citit contorul, sau în cazul în care contorul dumneavoastră inteligent nu este înrolat în sistemul de telecitire, iar datele referitoare la index nu ajung la furnizor.

Operatorul de distribuție validează cantitatea declarată de dumneavoastră la încheierea contractului de furnizare. În cazul în care, Operatorul de distribuție constată o estimare greșită a cantității de energie consumată, acesta va comunica furnizorului convenția de consum modificată, în vederea adaptării convenției la consumul real realizat.

Ce rol are Operatorul de distribuție:

Operatorul de distribuție stabilește valorile reale ale convenției de consum, pe baza:

- Consumului de energie electrică înregistrat la locul dumneavoastră de consum în perioada similară a anului precedent sau a consumului de energie electrică determinat, ținând cont de cele mai recente citiri efectuate de Operatorul de distribuție.

-Profilului de consum specific, determinat de Operatorul de distribuție pentru categoria de clienți finali din care faceți parte, în cazul în care pentru locul dumneavoastră de consum nu există înregistrat un istoric de consum.

În cazul în care există diferențe între convenția de consum declarată la încheierea contractului de furnizare și datele reale de consum, Hidroelectrica vă va notifica noua convenție de consum în baza datelor transmise de Operatorul de distribuție.

Cum puteți actualiza convenția de consum:

Dacă valorile din convenția de consum nu reflectă consumul dumneavoastră real, aveți posibilitatea de a solicita actualizarea valorilor din convenția de consum pe întreaga perioadă de derulare a contractului de furnizare.

Dacă vă aflați în această situație, vă punem la dispoziție posibilitatea de modificare a convenției chiar acum, prin accesarea următorului link: Actualizare Convenție Consum.

Noile valori declarate vor intra în vigoare, începând cu data de 1 a lunii următoare. 

Sursa: StirilePROTV

Etichete: energie electrica, consum, hidroelectrica, conventie,

Dată publicare: 27-08-2025 12:47

Articol recomandat de sport.ro
EXCLUSIV Drama nespusă a fostului fotbalist din Liga 1! Dormea în piață și ascundea banii: "Îi îngropam, să nu mă fure hoții"
EXCLUSIV Drama nespusă a fostului fotbalist din Liga 1! Dormea în piață și ascundea banii: "Îi îngropam, să nu mă fure hoții"
Citește și...
Ce spune Hidroelectrica despre majorarea tarifelor la energie. Poziția oficială a companiei
Stiri actuale
Ce spune Hidroelectrica despre majorarea tarifelor la energie. Poziția oficială a companiei

Hidroelectrica nu intenţionează să crească preţurile de furnizare a energiei electrice, a anunţat, sâmbătă, compania, într-un comunicat.

Sistemul de facturare al Hidroelectrica va fi indisponibil până în 10 august, din cauza modificării TVA
Stiri actuale
Sistemul de facturare al Hidroelectrica va fi indisponibil până în 10 august, din cauza modificării TVA

Sistemul de facturare al Hidroelectrica va fi indisponibil până în 10 august, deoarece sunt necesare modificări din cauza modificării TVA.

Lacul Vidraru va fi golit complet, pentru prima dată în ultimii 50 de ani. Barajul, retehnologizat cu 225 de milioane de euro
Stiri actuale
Lacul Vidraru va fi golit complet, pentru prima dată în ultimii 50 de ani. Barajul, retehnologizat cu 225 de milioane de euro

Hidroelectrica începe vineri golirea controlată a lacului de acumulare Vidraru, pentru retehnologizarea amenajării hidroenergetice. Procesul, primul de acest fel după 1974, se va încheia pe 28 februarie 2026.

Cât și-au donat din salarii șefii Nuclearelectrica, Hidroelectrica și Romgaz. Suma strânsă în contul Ministerului Energiei
Stiri Politice
Cât și-au donat din salarii șefii Nuclearelectrica, Hidroelectrica și Romgaz. Suma strânsă în contul Ministerului Energiei

Conducerile Nuclearelectrica, Hidroelectrica și Romgaz au donat o parte din salarii într-un cont al Ministerului Energiei, unde s-au strâns până acum circa 40.000 de lei, a anunțat ministrul Bogdan Ivan.

Anunțul făcut de unul dintre cei mai mari furnizori de energie din România. Decizia transmisă clienților
Stiri actuale
Anunțul făcut de unul dintre cei mai mari furnizori de energie din România. Decizia transmisă clienților

Hidroelectrica anunță că extinde programul de lucru și capacitatea de preluare a solicitărilor în centrul de Relații cu Clienții din București, ca urmare a creșterii numărului de solicitări din partea clienților casnici, informează profit.ro.

Recomandări
Partidele din coaliție, aproape de consens pe Pachetul 2. Lista măsurilor pe care Guvernul își va asuma răspunderea
Stiri Politice
Partidele din coaliție, aproape de consens pe Pachetul 2. Lista măsurilor pe care Guvernul își va asuma răspunderea

Liderii partidelor din coaliție au căzut de acord cu privire la măsurile ce vor fi luate în Pachetul 2. Printre altele, șefii secțiilor din spitale vor da concurs, iar valoarea capitalului social pentru înființarea unui SRL se schimbă.

A început protestul magistraților față de reforma pensiilor speciale. Și-au suspendat activitatea, dosarele sunt blocate
Stiri Justitie
A început protestul magistraților față de reforma pensiilor speciale. Și-au suspendat activitatea, dosarele sunt blocate

Judecătorii instanţelor din ţară au decis să suspende, începând de miercuri, soluţionarea cauzelor, cu unele excepţii, cerând retragerea de urgenţă a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor.

De ce au explodat facturile la curent. După ce statul și-a luat partea, ANPC și Consiliul Concurenței se uită la furnizori
Stiri actuale
De ce au explodat facturile la curent. După ce statul și-a luat partea, ANPC și Consiliul Concurenței se uită la furnizori

După ce facturile la electricitate au venit duble sau chiar triple pentru unii români, Asociația Furnizorilor de Energie vine cu lămuriri. Canicula, sistarea subvenționării prețurilor și creșterea TVA au mărit facturile.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 27 August 2025

03:35:54

Alt Text!
La Măruță
26 August 2025

01:31:56

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
26 August 2025

01:48:20

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59