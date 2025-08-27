Ce este convenția de consum și cum influențează facturile de energie electrică. Mesajul transmis de Hidroelectrica clienților

Convenția de consum este un document trimis de furnizorul de energie electrică și asumat de clientul final. Acesta se completează la momentul încheierii contractului și se actualizează periodic.

Cel mai ieftin furnizor de pe piață la acest moment, compania de stat Hidroelectrica, a început actualizarea convențiilor de consum pentru clienții companiei. Documentul a fost transmis pe mail beneficiarilor, care au posibilitatea de a introduce datele în portalul companiei. Foarte pe scurt, convenția de consum reprezintă o estimare a consumului dumneavoastră, defalcat pe fiecare lună. În cazul consumului casnic, de cele mai multe ori consumul de energie electrică crește vara în lunile foarte călduroase, ca urmare a folosirii aerului condiționat și iarna, în lunile friguroase, din cauza aparatelor de încălzire electrice.

Hidroelectrica, companie de stat aflată în subordonarea ministerului Economiei, avea la jumătatea anului un număr de peste 730.000 de clienți casnici, în creștere consistentă de la cei 565.000 de clienți înregistrați la finele lunii iunie 2024.

La nivelul lunii aprilie, Hidroelectrica era al doilea cel mai mare furnizor de energie electrică pe piața concurențială, cu o cotă de piață de aproape 15%, urmată de PPC, cu o cotă de piață de 15,5% și de Electrica Furnizare cu 11%, conform datelor oficiale ale ANRE.

Convenția de consum este folosită la facturare, atunci când utilizatorul sau distribuitorul nu comunică indexul într-o lună, pentru stabilirea consumului și facturarea acestuia, astfel că în acest caz factura va folosi indexul estimat din convenția de consum.

Mesajul transmis de Hidroelectrica

Stimate client,

Având în vedere contractul de furnizare dintre dumneavoastră și Hidroelectrica, precum și importanța convenției de consum, dorim să vă informăm cu privire la semnificația și rolul acesteia în cadrul relației contractuale.

Ce este convenția de consum:

Convenția de consum reprezintă unul dintre documentele contractului de furnizare energie electrică dintre clientul casnic sau clientul noncasnic și furnizorul acestuia, prin intermediul căruia se estimează cantitatea de energie electrică ce va fi consumată.

Rolul convenției de consum:

În cazul în care nu veți transmite indexul autocitit lunar către furnizorul dumneavoastră, conform prevederilor Ordinului ANRE nr. 5/2023, furnizorul poate factura consumul pe baza cantităților de energie electrică declarate la încheierea contractului de furnizare.

În plus, convenția de consum este un instrument util pentru furnizor, necesar stabilirii necesităților de energie electrică pentru portofoliul de clienți. În acest sens, este extrem de important ca valorile din convenția de consum să reflecte cât mai bine consumul real.

Ce trebuie să știți în calitate de client:

La semnarea unui contract nou de furnizare declarați cantitățile de energie electrică pe care estimați că le veți consuma, în medie, în fiecare lună calendaristică.

Pe baza consumului estimat de către dumneavoastră prin intermediul convenției de consum declarate, Hidroelectrica va emite facturile, doar în cazurile în care nu ați transmis indexul autocitit, Operatorul de distribuție nu a citit contorul, sau în cazul în care contorul dumneavoastră inteligent nu este înrolat în sistemul de telecitire, iar datele referitoare la index nu ajung la furnizor.

Operatorul de distribuție validează cantitatea declarată de dumneavoastră la încheierea contractului de furnizare. În cazul în care, Operatorul de distribuție constată o estimare greșită a cantității de energie consumată, acesta va comunica furnizorului convenția de consum modificată, în vederea adaptării convenției la consumul real realizat.

Ce rol are Operatorul de distribuție:

Operatorul de distribuție stabilește valorile reale ale convenției de consum, pe baza:

- Consumului de energie electrică înregistrat la locul dumneavoastră de consum în perioada similară a anului precedent sau a consumului de energie electrică determinat, ținând cont de cele mai recente citiri efectuate de Operatorul de distribuție.

-Profilului de consum specific, determinat de Operatorul de distribuție pentru categoria de clienți finali din care faceți parte, în cazul în care pentru locul dumneavoastră de consum nu există înregistrat un istoric de consum.

În cazul în care există diferențe între convenția de consum declarată la încheierea contractului de furnizare și datele reale de consum, Hidroelectrica vă va notifica noua convenție de consum în baza datelor transmise de Operatorul de distribuție.

Cum puteți actualiza convenția de consum:

Dacă valorile din convenția de consum nu reflectă consumul dumneavoastră real, aveți posibilitatea de a solicita actualizarea valorilor din convenția de consum pe întreaga perioadă de derulare a contractului de furnizare.

Dacă vă aflați în această situație, vă punem la dispoziție posibilitatea de modificare a convenției chiar acum, prin accesarea următorului link: Actualizare Convenție Consum.

Noile valori declarate vor intra în vigoare, începând cu data de 1 a lunii următoare.

