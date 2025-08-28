Bogdan Ivan: Gazele nu se scumpesc. La energie electrică lucrăm să scădem preţul la consumatorul final

28-08-2025 | 19:24
Bogdan Gruia Ivan
Agerpres

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat joi că prețul gazelor nu va crește, iar pentru energia electrică se lucrează la reducerea costurilor pentru consumatori, prin reglarea pieței și extinderea capacităților de producție.

Mihaela Ivăncică

”Gazele nu se scumpesc. La energie electrică lucrăm să scădem preţul la consumatorul final, prin mecanisme prin care reglăm atât piaţa cât şi creşterea capacităţilor de producţie”, a precizat Bogdan Ivan la Antena 3.

El a afirmat că cea mai de fond este creşterea capacităţilor de producţie, dar efectele aici o să le vedem începând cu un an şi jumătate.

”Am calculat exact pe fiecare proiect în parte, am stabilit responsabili, am făcut personal întâlniri cu toţi factorii implicaţi, îi verific în fiecare săptămână cum evoluează fiecare în aceste proiecte, iar în următorul an şi jumătate vom pune în producţie la nivel naţional aproape 2000 de megawatts producţie”, a mai declarat ministrul.

Individul care a agresat, „din motive rasiale”, un livrator asiatic în Capitală a fost arestat preventiv pentru 30 de zile

