Ce amenzi riscă agresorii violenței domestice dacă refuză consilierea pe durata ordinului de protecție

Senatul a adoptat luni un proiect de lege care prevede ca agresorii din cazurile de violență domestică să participe obligatoriu la ședințe de consiliere și/sau psihoterapie pe toată durata ordinului de protecție emis împotriva lor.

Au fost înregistrate 116 voturi "pentru", unul 'împotrivă' şi două abţineri.

Plenul Senatului şi-a însuşit raportul de admitere cu amendamente propus de Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului în domeniul legislaţiei privind prevenirea, combaterea şi sancţionarea violenţei domestice -"România fără violenţă domestică".

Potrivit proiectului iniţiat de un grup de parlamentari de la USR şi amendat de Senat, frecvenţa şedinţelor de consiliere psihologică şi sau psihoterapie se stabileşte potrivit împrejurărilor, dar nu mai puţin de o şedinţă pe lună.

Proiectul mai prevede obligarea agresorului de a da informaţii Poliţiei o dată pe lună cu privire la efectuarea fiecărei şedinţe de consiliere psihologică şi sau psihoterapie.

batuta iubit botosani
O fată de 17 ani și bebelușul ei de trei luni au fost bătuți crunt de iubitul femeii. Copilul a ajuns la spital cu hemoragie

"Încălcarea de către o persoană împotriva căreia a fost emis un ordin de protecţie a uneia dintre măsurile prevăzute (şedinţe de consiliere psihologică şi/sau psihoterapie, n.r.) şi dispuse prin ordinul de protecţie constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 la 10.000 de lei", se arată în amendamentul adoptat de Senat.

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice şi a Legii 26/2024 privind ordinul de protecţie va fi dezbătută de Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz.

Românii cu mașini hibrid vor achita impozite mai mari în 2026: 990 de lei pentru un motor de 2,5 litri

Sursa: Agerpres

