Proiect de lege: Victimele cu ordin de protecţie vor primi consiliere psihologică în orice centru acreditat de CNAS

Deputatele Raluca Turcan (PNL) şi Victoria Stoiciu (PSD) au depus un proiect de lege care permite victimelor violenţei domestice cu ordin de protecţie să primească consiliere psihologică în orice centru acreditat de CNAS.

"În prezent, victimele violenţei domestice beneficiază de consiliere psihologică dacă apelează la cabinetele consacrate pentru sprijinirea victimelor violenţei domestice sau dacă apelează la organizaţii non-guvernamentale de profil. Prin proiectul pe care îl depunem astăzi, extindem posibilitatea consilierii psihologice pentru femeile care sunt victime ale violenţe domestice, care au obţinut un ordin de protecţie legal, pentru a putea să beneficieze de sprijin în orice punct acreditat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. Şi mă refer la ambulatorii, cabinete psiho-medicale, centre medicale acreditate pentru consiliere psihologică. Practic, în felul acesta extindem sprijinul pe care femeile încercate îl pot obţine şi de care au nevoie, fără a fi nevoite să susţină costuri din buzunarul propriu", a declarat Raluca Turcan la Palatul Parlamentului.

Impactul psihologic al violenţei domestice

Ea a adăugat că victimele violenţei domestice trăiesc în umilinţă şi teamă şi au reţinere de a vorbi cu persoanele apropiate despre drama prin care trec.

"Practic, aceste sesiuni de consiliere psihologică vor fi sprijinite încă de la momentul obţinerii ordinului de protecţie. Facem acest pas pentru că violenţa domestică nu înseamnă doar agresiune fizică, ci şi agresiune emoţională, iar persoanele care trec printr-o asemenea traumă au adesea dificultăţi de reintegrare în societate. În felul acesta, statul contribuie activ la recuperarea psihologică de care femeile care trec prin aşa ceva au nevoie. Impactul bugetar este unul justificat de amploarea şi gravitatea fenomenului care astăzi a pus aproape stăpânire pe România. De ce spun lucrul acesta? Pentru că ultimele cifre arată că aproximativ 45% dintre femei declară că au fost victime ale violenţei domestice. 25% dintre acestea spun că violenţa s-a produs în cadrul relaţiilor intime. Suntem pe primul loc în Uniunea Europeană la violenţa împotriva femeilor", a afirmat aceasta.

Victoria Stoiciu (PSD) a menţionat că în prezent statul oferă victimelor violenţei o "protecţie fizică", însă acestea au nevoie şi de un sprijin psihologic.

"Ştim cu toţii că o victimă nu are nevoie doar să fie ţinută la distanţă de agresor, ci are nevoie de consiliere în acele momente extrem de dificile pentru ea, inclusiv şi din cauză că trăim într-o societate care normalizează violenţa domestică. Am stat de vorbă cu foarte multe victime. Din păcate, multe dintre ele, deşi solicită ordin de protecţie, continuă să se considere vinovate că l-au adus în starea respectivă, pentru că n-au tăcut. Chiar dacă nu mai pot şi cer ordin de protecţie, în capul lor violenţa se perpetuează şi au nevoie de acest sprijin venit de la consilieri psihologici de specialitate care să le ajute să rupă acest lanţ al violenţei", a spus Stoiciu.

Pe 25 noiembrie este Ziua Internaţională pentru combaterea violenţei împotriva femeii.

