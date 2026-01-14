WSJ: Arabia Saudită, Omanul și Qatarul îndeamnă SUA să se abțină de la atacuri asupra Iranului

Statele arabe, conduse de Arabia Saudită, au cerut autorităților americane să se abțină de la atacuri asupra Teheranului, a relatat The Wall Street Journal pe 13 ianuarie, citând oficiali din țările din Golful Persic.

Țările au făcut anunțul la Washington după ce SUA au avertizat că ar trebui să fie pregătite pentru atacuri asupra Iranului.

Reprezentanții Arabiei Saudite, Omanului și Qatarului au declarat Casei Albe că o încercare de a răsturna regimul iranian ar perturba piețele petroliere și, în cele din urmă, ar afecta economia SUA, relatează WSJ. Țările se tem că atacurile asupra Iranului ar putea perturba traficul petrolierelor prin Strâmtoarea Hormuz .

Conform surselor publicației, oficialii saudiți au asigurat Teheranul că nu vor participa la un potențial conflict și nu vor permite Statelor Unite să folosească spațiul său aerian pentru a lansa atacuri împotriva Iranului.

Autoritățile din Arabia Saudită, Oman și Qatar nu au răspuns solicitărilor jurnaliștilor de a comenta.

Statele Unite iau în considerare mai multe opțiuni de acțiune împotriva Iranului, din cauza represiunii protestelor în țară. Administrația Donald Trump nu a specificat ce acțiuni militare pregătesc Statele Unite împotriva Iranului. Potrivit The Wall Street Journal, opțiunile includ atacuri militare, atacuri cibernetice și noi sancțiuni. Potrivit oficialilor americani, Trump nu a luat încă o decizie finală și discută o cale de acțiune cu consilierii săi. Statele Unite fac apel la americani și la cetățenii țărilor aliate să părăsească Iranul.

Protestele antiguvernamentale din Iran au început la sfârșitul lunii decembrie 2025. Potrivit grupurilor pentru drepturile omului, între câteva sute și câteva mii de oameni au fost uciși în timpul reprimării violente a demonstrațiilor.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













