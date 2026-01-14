WSJ: Arabia Saudită, Omanul și Qatarul îndeamnă SUA să se abțină de la atacuri asupra Iranului

Stiri externe
14-01-2026 | 16:16
protest iran
AP

Statele arabe, conduse de Arabia Saudită, au cerut autorităților americane să se abțină de la atacuri asupra Teheranului, a relatat The Wall Street Journal pe 13 ianuarie, citând oficiali din țările din Golful Persic.

autor
Vlad Dobrea

Țările au făcut anunțul la Washington după ce SUA au avertizat că ar trebui să fie pregătite pentru atacuri asupra Iranului.

Reprezentanții Arabiei Saudite, Omanului și Qatarului au declarat Casei Albe că o încercare de a răsturna regimul iranian ar perturba piețele petroliere și, în cele din urmă, ar afecta economia SUA, relatează WSJ. Țările se tem că atacurile asupra Iranului ar putea perturba traficul petrolierelor prin Strâmtoarea Hormuz .

Conform surselor publicației, oficialii saudiți au asigurat Teheranul că nu vor participa la un potențial conflict și nu vor permite Statelor Unite să folosească spațiul său aerian pentru a lansa atacuri împotriva Iranului.

Autoritățile din Arabia Saudită, Oman și Qatar nu au răspuns solicitărilor jurnaliștilor de a comenta.

Citește și
roboti china
Roboți de aproape doi metri, în locul agenților din trafic: China experimentează poliția rutieră cu „inteligență artificială”

Statele Unite iau în considerare mai multe opțiuni de acțiune împotriva Iranului, din cauza represiunii protestelor în țară. Administrația Donald Trump nu a specificat ce acțiuni militare pregătesc Statele Unite împotriva Iranului. Potrivit The Wall Street Journal, opțiunile includ atacuri militare, atacuri cibernetice și noi sancțiuni. Potrivit oficialilor americani, Trump nu a luat încă o decizie finală și discută o cale de acțiune cu consilierii săi. Statele Unite fac apel la americani și la cetățenii țărilor aliate să părăsească Iranul.

Protestele antiguvernamentale din Iran au început la sfârșitul lunii decembrie 2025. Potrivit grupurilor pentru drepturile omului, între câteva sute și câteva mii de oameni au fost uciși în timpul reprimării violente a demonstrațiilor.

Sursa: Wall Street Journal

Etichete: SUA, orientul mijlociu, iran, atacuri,

Dată publicare: 14-01-2026 16:16

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Scandal monstru în patinaj! Acuzații grave între Gabriella Papadakis şi Guillaume Cizeron
GALERIE FOTO Scandal monstru în patinaj! Acuzații grave între Gabriella Papadakis şi Guillaume Cizeron
Citește și...
Roboți de aproape doi metri, în locul agenților din trafic: China experimentează poliția rutieră cu „inteligență artificială”
Stiri externe
Roboți de aproape doi metri, în locul agenților din trafic: China experimentează poliția rutieră cu „inteligență artificială”

Un oraș din sud-estul Chinei testează în aceste zile primii roboți pe post de polițiști de circulație.

Moment istoric. Pentru prima dată în ultima jumătate de secol SUA ar putea avea migrație net negativă. Ce riscuri apar
Stiri externe
Moment istoric. Pentru prima dată în ultima jumătate de secol SUA ar putea avea migrație net negativă. Ce riscuri apar

Statele Unite au înregistrat un sold migratoriu negativ în 2025 pentru prima dată în ultimii cel puţin 50 de ani, potrivit unui raport publicat marţi de Brookings Institution, transmite miercuri AFP.

Joe Rogan, unul dintre susținători lui Trump, despre raidurile ICE pe străzile din SUA: „Suntem chiar Gestapo?”
Stiri externe
Joe Rogan, unul dintre susținători lui Trump, despre raidurile ICE pe străzile din SUA: „Suntem chiar Gestapo?”

Podcasterul Joe Rogan, până nu de mult unul dintre cei mai mari susținători ai lui Donald Trump, îl critică dur pe președintele american și se întreabă dacă nu cumva Statele Unite au ajuns să aibă un Gestapo pe străzi, cu referire la raidurile ICE.  

Recomandări
S-au băgat banii la partide. PSD, AUR și PNL au încasat cele mai mari fonduri de la bugetul de stat
Stiri Politice
S-au băgat banii la partide. PSD, AUR și PNL au încasat cele mai mari fonduri de la bugetul de stat

Statul român a făcut plăți de aproape 14,5 milioane de lei către opt partide politice în primele zile din 2026, potrivit unui comunicat al AEP. Cei mai mulți bani de la bugetul de stat au încasat PSD, AUR și PNL.

 

Ce prevede acordul MERCOSUR-UE, care va crea cea mai mare zonă de liber schimb din lume. Negocierile au început în 1999
Stiri Economice
Ce prevede acordul MERCOSUR-UE, care va crea cea mai mare zonă de liber schimb din lume. Negocierile au început în 1999

Reprezentanți ai Comisiei Europene au făcut precizări, miercuri, despre acordul comercial MERCOSUR, care a provocat scandal în coaliția de guvernare, după ce PSD a acuzat USR că a luat o decizie, prin ministrul Oana Țoiu, fără să discute cu partenerii.

Vremea se schimbă din nou. După câteva zile mai calde, gerul puternic și ninsorile revin în mai multe zone ale țării
Vremea
Vremea se schimbă din nou. După câteva zile mai calde, gerul puternic și ninsorile revin în mai multe zone ale țării

Vremea va intra într-un proces accentuat de răcire în următoarele zile, după un interval scurt cu temperaturi în creștere, anunță meteorologii.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 14 Ianuarie 2026

53:43

Alt Text!
La Măruță
14 Ianuarie 2026

01:30:57

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
14 Ianuarie 2026

01:45:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59