Procurorul Alin Mihăiță Mocioi, dat afară din magistratură. Instanța supremă: „A acordat tratament favorabil unei părți”

Un procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa a fost exclus din magistratură, după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie i-a respins acţiunea împotriva CSM care hotărâse excluderea sa din rândul magistraţilor.

Instanţa supremă şi-a motivat decizia prin faptul că magistratul şi-a încălcat obligaţia de imparţialitate într-un dosar în care era implicată o persoană cu care avea o relaţie apropiată. De asemenea, procurorului i se reproşează că a cerut unui poliţist să înregistreze o plângere a aceleiaşi persoane, pentru a instrumenta chiar el dosarul.

Reprezentanţii Înaltei Curţi de Casaţie şi justiţie au anunţat că, miercuri, Completul de 5 judecători în materie civilă a judecat, în dosarul nr. 1590/1/2025, recursul lui Alin Mihăiţă Mocioi, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa, împotriva Hotărârii Secţiei pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, prin care fusese exclus din magistratură.

”Abaterile disciplinare reţinute domnului procuror au avut în vedere faptul că nu a formulat cerere de abţinere în dosarul ce o privea pe numita D.L. cu care avea o relaţie apropiată (art. 99 lit. a), că a solicitat unui lucrător al poliţiei să înregistreze o plângere însuşită de aceeaşi parte, pentru a instrumenta chiar el dosarul (art. 99 lit n), a solicitat date şi a dispus măsuri vizând pe suspecţii D.L. şi P.C. care aveau relaţie atât de avocat-client, cât şi extraconjugală (art. 99 lit. t), a schimbat încadrarea juridică şi a instrumentat dosarul penal dintre cei doi (art. 99 lit. a)”, au transmis reprezentanţii ÎCCJ.

Ei au explicat care au fost argumentele pentru care a fost luată această decizie.

”Soluţia pronunţată astăzi de instanţa supremă a avut în vedere, în esenţă, modul în care magistratul a înţeles să îşi exercite atribuţiile de serviciu, încălcând obligaţia de imparţialitate, cu folosirea funcţiei pentru a acorda un tratament favorabil uneia dintre părţi, pretinderea ori acceptarea rezolvării intereselor personale sau ale membrilor familiei ori ale altor persoane, altfel decât în limita cadrului legal reglementat pentru toţi cetăţenii, adoptarea unor decizii în afara oricăror prevederi procesuale, toate acestea în condiţiile afectării grave atingere onoarei sau probităţii profesionale ori prestigiului justiţiei”, a precizat sursa citată.

Astfel, instanţa supremă a constatat că recursul este neîntemeiat.

”Sancţiunea disciplinară definitivă de excludere din magistratură a procurorului Mocioi Alin Mihăiţă reflectă aplicarea mecanismelor interne de control-reglare pentru a asigura exercitarea funcţiilor judiciare în condiţii de deplină legalitate, ca o garanţie pentru părţile participante la procedurile judiciare”, au mai afirmat reprezentanţii ÎCCJ.

