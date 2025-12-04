Prima autoritate care își asumă „o parte din vină” pentru criza apei din Prahova: „Era nevoie de o mai multă comunicare”

Stiri actuale
04-12-2025 | 11:16
apa prahova

ANAR recunoaște că are „o parte de vină” în cazul crizei apei potabile din Prahova.

autor
Claudia Alionescu

De asemenea, instituția admite că „era nevoie de o mai multă comunicare interinstituțională, în special la nivel județean și local, între administrația bazinală de Apă Buzău-Ialomița și toate celelalte instituții responsabile”.

Totuși, Administraţia Naţională Apele Române susține că pericolul iminent de întrerupere a apei a fost semnalat tuturor autorităților în cadrul comitetelor pentru situații de urgență.

Printre acestea se numără și Prefectura Prahova, care are „rolul de coordonator instituțional”.

Cu o zi în urmă, prefectul judeţului Prahova, Daniel Nicodim, a declarat că nici reprezentanţii Apelor Române Buzău-Ialomiţa, şi nici cei ai operatorului zonal de apă nu l-au informat despre riscul ca localităţile alimentate din Barajul Paltinu să rămână fără apă dacă se reduce nivelul lacului în scopul realizării unor lucrări pentru „eliberarea” unor guri de scurgere, ci, dimpotrivă, i-au spus că acest risc există dacă nu se desfundă aceste guri de pe fundul lacului.

Citește și
Diana Buzoianu
Ministerul Mediului respinge acuzațiile legate de criza apei din Prahova. „ESZ Prahova nu a semnalat riscurile”

Purtătorul de cuvânt al ANAR, Ana-Maria Agiu, a declarat că, dat fiind faptul că este vorba despre „o situaţie de crică”, nu se poate spune că nu este nimeni vinovat.

„Nu putem să fim ipocriti să spunem că nu este nimeni de vină. Cu siguranţă, fiecare din instituţiile implicate şi responsabile poartă partea ei de vină. În ceea ce priveşte instituţia noastră, admitem că, da, era nevoie de o mai multă comunicare interinstituţională, în special la nivel judeţean şi la nivel local, între administraţia bazinală de Apă Buzău - Ialomiţa şi toate celelalte instituţii responsabile, chiar dacă s-au făcut comitete pentru situaţii de urgenţă, iar aceste comitete pentru situaţii de urgenţă sunt extrem de importante în gestionarea unor astfel de situaţii de criză. Prefectura, care are rolul de coordonator instituţional la nivelul judeţului, a luat act de această situaţie de criză, inclusiv a fost semnalat acest pericol imminent de întrerupere. Imminent înseamnă că nu poate fi evitat, nu de întrerupere a furnizării apei potabile”, a declarat Agiu, joi, la Digi 24.

Ea a precizat că în 22 octombrie şi în 6 noiembrie, la şedinţele Comitetului pentru situaţii de urgenţă, toţi factorii implicaţi, inclusiv UAT-urile şi operatorul de apă, „au luat la cunoştinţă faptul că exista un risc imminent”.

Întrebată dacă ANAR a transmis celorlalte instituţii, în mod clar, în scris, să găsească surse alternative în cazul întreruperii frunizării apei, Ana-Maria Agiu a răspuns că, în momentul în care instituţia semnalează acest risc imminent, fiecare fiecare primărie este obligată, conform atribuţiilor pe care le are în baza legislaţiei de funcţionare, să aibă prevăzut un plan local pentru situaţii de urgenţă, indiferent de natura acestei situaţii.

„În cazul unei situaţii care s-ar produce mult mai rapid, gen o poluare accidentală sau o avarie imminentă, fiecare primărie trebuie să aibă la nivelul ei un plan local pentru situaţii de urgenţă, care înseamnă inclusiv să aibă identificate aceste surse alternative de alimentare cu apă, mijloace de intervenţie şi toate aceste elemente. O primărie trebuie să le aibă în dotare, indiferent despre ce situaţie vorbim. În cazul de faţă, operatorul de apă trebuia să aibă acest lucru, respectiv operatorul de apă ESZ Prahova”, a explicat Agiu.

Eroare șocantă în Germania: un medic a diagnosticat greșit 34 de paciente cu cancer mamar, trimițându-le la tratamente

Sursa: News.ro

Etichete: prahova, criza, apa, anar,

Dată publicare: 04-12-2025 11:16

Articol recomandat de sport.ro
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
Citește și...
Criza apei potabile din Prahova. Compania ESZ anunță că poate relua livrarea apei către operatori şi către industrie
Stiri actuale
Criza apei potabile din Prahova. Compania ESZ anunță că poate relua livrarea apei către operatori şi către industrie

Exploatare Sistem Zonal Prahova (ESZ) anunţă, joi, că poate să livreze apă către operatori şi către industrie pentru a fi apoi livrată către populaţie.

 

Ministerul Mediului respinge acuzațiile legate de criza apei din Prahova. „ESZ Prahova nu a semnalat riscurile”
Stiri actuale
Ministerul Mediului respinge acuzațiile legate de criza apei din Prahova. „ESZ Prahova nu a semnalat riscurile”

Ministerul Mediului neagă că ar fi cunoscut riscul opririi alimentării cu apă în localităţi din Prahova și că ar fi ignorat avertismentele referitoare la situaţia de la Paltinu.

Criza apei din Prahova și Dâmbovița se adâncește. Spitalele au oprit internările, în timp ce autoritățile se acuză reciproc
Stiri actuale
Criza apei din Prahova și Dâmbovița se adâncește. Spitalele au oprit internările, în timp ce autoritățile se acuză reciproc

Criza apei din Prahova și Dâmbovița se adâncește, chiar dacă Barajul Paltinu a reluat alimentarea. Specialiștii estimează că cel mai devreme în cinci zile apa va deveni potabilă în rețelele de distribuție.

Recomandări
Mulți europeni văd posibil un război cu Rusia, iar 48% dintre respondenți îl consideră pe Trump „un dușman al Europei”
Stiri externe
Mulți europeni văd posibil un război cu Rusia, iar 48% dintre respondenți îl consideră pe Trump „un dușman al Europei”

Mulţi europeni consideră că există un risc ridicat de război cu Rusia, potrivit unui sondaj realizat în nouă ţări ale UE şi publicat joi de revista franceză Le Grand Continent.

Alegeri locale parțiale în România. Ce atribuții au primarul, consiliul local și consiliul județean
Alegeri locale 2025
Alegeri locale parțiale în România. Ce atribuții au primarul, consiliul local și consiliul județean

La 7 decembrie 2025 au loc alegeri locale parţiale pentru primarul general al municipiului Bucureşti, pentru preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, precum şi pentru primari din mai multe comune sau oraşe.

Reacția Ucrainei după ce România a distrus una dintre dronele sale maritime de atac. MApN a oferit primele imagini | VIDEO
Stiri actuale
Reacția Ucrainei după ce România a distrus una dintre dronele sale maritime de atac. MApN a oferit primele imagini | VIDEO

Forțele Navale Române au distrus, miercuri, o dronă maritimă, care ulterior s-a dovedit a fi un model „Sea Baby”, de fabricație ucraineană. În schimb, SBU neagă că ar fi a Ucrainei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 3 Decembrie 2025

43:06

Alt Text!
La Măruță
03 Decembrie 2025

01:31:37

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
02 Decembrie 2025

01:46:52

Alt Text!
ePlan
Ediția 6

17:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28