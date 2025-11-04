Problema mare cu care se confruntă unele facultăți din țară. Studenții au fost anunțați de desființarea cursurilor

Apar schimbări în mediul universitar după admiterea din toamnă. Din cauza numărului mic de candidați, la unele facultăți nu s-au ocupat toate locurile finanțate de stat. Așa că s-au desființat specializări sau s-au comasat programe.

Livia a vrut să urmeze ecologie și protecția mediului la Facultatea de Biologie din Iași. Cum nu s-au ocupat nici măcar 15 locuri, cursurile nu s-au ținut în acest an universitar.

Livia, studentă la Biologie: „Am fost puțin dezamăgită, dar nu m-a deranjat foarte tare pentru că îmi place biologia sub orice formă.”

Facultățile nu au avut suficienți studenți

Ciprian Mînzu, prodecan Facultatea de Biologie: „Nu am avut un număr minim de studenți, în așa fel încât specializarea să fie sustenabilă financiar.”

Gheorghe Bacușcă, comisar-șef Garda de Mediu Iași: „Au fost descurajați că nu au fost posturi disponibile.”

Facultatea de Biologie a avut, la licență, 170 de locuri bugetate pentru cele două sesiuni de admitere. Au rămas libere 30. Același lucru s-a întâmplat și la Fizică, Chimie și Matematică.

Alin Dîrțu, decan Facultatea de Chimie: „Societățile de chimie din lume menționează interesul și tendința scăzută a elevilor de liceu absolvenți către studiul științelor exacte.”

Cătălin Aghiorghiesei, prodecan Facultatea de Fizică: „Până anul acesta ocupam cel puțin locurile bugetate, dar și pe cele la taxă, că veneau chiar și la a doua facultate.”

Răzvan Lițcanu, decan Facultatea de Matematică: „Această scădere vine în contextul în care, în ultimii 5-6 ani anteriori, trendul era clar crescător. Sperăm ca 2025 să fie doar o sincopă.”

Locurile neocupate au fost redistribuite

Locurile neocupate au fost redistribuite, iar studenții intrați la taxă la alte facultăți au fost mutați la buget.

Studentă: „Este o lipsă de interes pentru că lumea nu mai vede un viitor urmând facultățile astea, majoritatea cred că nu o să aibă unde să lucreze.”

Și la Universitatea de Vest din Timișoara, numărul de studenți admiși a fost cu 5 la sută mai mic decât în anii trecuți. La Facultatea de Fizică, de exemplu, din 3 specializări la masterat, au rămas doar 2.

Mădălin Bunoiu, prorector Universitatea de Vest Timișoara: „Unul dintre acestea este mai degrabă profesional și vizează zona fizicii aplicate în medicină, iar cel de-al doilea masterat este rezultatul unei combinații dintre Știința materialelor și Fizică teoretică. Cele două se regăsesc într-un program de masterat comun.”

Specializările oprite în acest an din lipsă de studenți vor fi scoase la concurs în sesiunile de admitere de la anul. Ele vor fi desființate doar dacă cel puțin 2 ani consecutiv nu vor atrage numărul minim de cursanți.

