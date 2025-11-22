Bucureștiul se pregătește de sărbători. Când se vor aprinde luminițele de Crăciun

Stiri Diverse
22-11-2025 | 07:51
defasio

Se apropie sărbătorile de iarnă, iar asta se vede și pe marile bulevarde din Capitală, unde sunt instalate de zor milioane de beculețe.

autor
Iulia Fătu

Ornamentele alese pentru acest sezon sunt o combinație între clasicele figurine cu Moș Crăciun, oameni de zăpadă și simboluri muzicale. Beculețele vor fi aprinse peste o săptămână, în perioada în care se deschid și târgurile de Crăciun în București.

Mai multe echipe au montat aseară luminițele pe bulevardul Aviatorilor, care leagă Piața Victoriei de Piața Charles de Gaulle.

Corespondent Știrile ProTV: „Luminițele se vor aprinde pe 29 noiembrie, odată cu deschiderea târgurilor de Crăciun, iar bucureștenii se pot bucura de ele până după sărbători. Organizatorii promit anul acesta un iluminat mai spectaculos decât cel de anul trecut.”

De 3 săptămâni se lucrează la decorul stradal. E muncă migăloasă, pentru că marile piețe și bulevarde vor arăta diferit. Pe bulevardul Libertății va fi un șir de ornamente cheia sol, Piața Operei se va umple de instrumente muzicale. La Universitate, pe lângă brazi și globuri, vor fi rame foto în care se pot face poze de Crăciun. Iar Bulevardul Unirii rămâne la atmosfera tradițională, cu oameni de zăpadă, brazi și spiriduși.

Citește și
cafea de craciun
Restaurante și cafenele decorate de Crăciun în București în 2025. Unde să ieși în oraș pentru o atmosferă festivă

Cert este că Bucureștiul va străluci mai tare. Dacă anul trecut au fost peste 4 milioane de becuri LED, anul acesta vor fi 7 milioane.

Marius Cătălin Câmpeanu, responsabil iluminat public: „Pornim în fiecare an mult mai repede. Cam o lună, o lună jumătate, cel puțin, ne ia. Stăm cam 7-8 ore pe noapte.”
Reporter: „Cum este cu testarea luminițelor?”
Marius Cătălin Câmpeanu, responsabil iluminat public: „Pe 27-28 vom avea testările pe fiecare bulevard în parte.”

Băieți: „Foarte frumoase luminițele de sărbători. Poate mai atragem turiști.”

Cine sunt cei 17 candidați la Primăria Capitalei. Unii promit piste de Formula 1, parcări la un leu/oră și mai mulți copaci

Sursa: Pro TV

Etichete: bucuresti, craciun, targ de craciun, lumini,

Dată publicare: 22-11-2025 07:51

Articol recomandat de sport.ro
UEFA, comunicat oficial: Gigi Becali și Mihai Stoica, suspendați
UEFA, comunicat oficial: Gigi Becali și Mihai Stoica, suspendați
Citește și...
O fotografie virală a atras sute de turiști la Palatul Buckingham. Ce au descoperit turiștii când au ajuns acolo
Stiri Diverse
O fotografie virală a atras sute de turiști la Palatul Buckingham. Ce au descoperit turiștii când au ajuns acolo

O turistă poloneză a ajuns la Palatul Buckingham crezând că va găsi un târg de Crăciun, dar a descoperit că totul fusese creat cu ajutorul inteligenței artificiale, potrivit AFP.

Restaurante și cafenele decorate de Crăciun în București în 2025. Unde să ieși în oraș pentru o atmosferă festivă
Stiri Diverse
Restaurante și cafenele decorate de Crăciun în București în 2025. Unde să ieși în oraș pentru o atmosferă festivă

Se apropie sărbătorile și Bucureștiul începe să strălucească în decorațiuni de Crăciun. Dacă vrei să te bucuri de magia acestei perioade și să petreci momente speciale într-o atmosferă festivă, restaurantele și cafenelele din oraș devin locuri perfecte.

Locuri magice de Crăciun în București - cele mai frumoase locuri de făcut poze iarna. Harta celor mai instagramabile locații
Stiri Diverse
Locuri magice de Crăciun în București - cele mai frumoase locuri de făcut poze iarna. Harta celor mai instagramabile locații

Crăciunul în București are o aură aparte. Fie că te plimbi prin centru și te lași purtat de traseul luminițelor festive sau vizitezi locuri frumos decorate pentru fotografii superbe de Instagram, Capitala te poartă într-o poveste cu totul aparte iarna.

Recomandări
Nou atac rusesc lângă granița cu România. Armata a ridicat de la sol două aeronave. Mesaj Ro-Alert în Tulcea
Stiri actuale
Nou atac rusesc lângă granița cu România. Armata a ridicat de la sol două aeronave. Mesaj Ro-Alert în Tulcea

Ministerul Apărării anunță noi atacuri cu drone în Ucraina, aproape de graniță. Două aeronave au fost ridicate și a fost emis un RO-Alert în nordul Tulcei. Nu au existat pătrunderi în spațiul aerian național.

Vladimir Putin spune că a primit planul de pace american, care ar putea fi baza unei soluţii paşnice „definitive”
Stiri externe
Vladimir Putin spune că a primit planul de pace american, care ar putea fi baza unei soluţii paşnice „definitive”

Preşedintele rus Vladimir Putin a confirmat vineri că a primit planul de pace pentru Ucraina elaborat de Statele Unite şi a declarat că documentul ar putea servi drept bază pentru o soluţionare paşnică „definitivă", informează EFE.

România ar putea primi peste 60 miliarde de euro de la UE, pentru următorii 6 ani. Cum vor fi împărțiți banii
Stiri Economice
România ar putea primi peste 60 miliarde de euro de la UE, pentru următorii 6 ani. Cum vor fi împărțiți banii

România negociază în această perioadă sumele pe care le va primi din viitorul buget al Uniunii Europene pentru următorii șase ani.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 21 Noiembrie 2025

50:02

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 21 Noiembrie 2025

01:30:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
21 Noiembrie 2025

01:46:52

Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28