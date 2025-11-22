Bucureștiul se pregătește de sărbători. Când se vor aprinde luminițele de Crăciun

Se apropie sărbătorile de iarnă, iar asta se vede și pe marile bulevarde din Capitală, unde sunt instalate de zor milioane de beculețe.

Ornamentele alese pentru acest sezon sunt o combinație între clasicele figurine cu Moș Crăciun, oameni de zăpadă și simboluri muzicale. Beculețele vor fi aprinse peste o săptămână, în perioada în care se deschid și târgurile de Crăciun în București.

Mai multe echipe au montat aseară luminițele pe bulevardul Aviatorilor, care leagă Piața Victoriei de Piața Charles de Gaulle.

Corespondent Știrile ProTV: „Luminițele se vor aprinde pe 29 noiembrie, odată cu deschiderea târgurilor de Crăciun, iar bucureștenii se pot bucura de ele până după sărbători. Organizatorii promit anul acesta un iluminat mai spectaculos decât cel de anul trecut.”

De 3 săptămâni se lucrează la decorul stradal. E muncă migăloasă, pentru că marile piețe și bulevarde vor arăta diferit. Pe bulevardul Libertății va fi un șir de ornamente cheia sol, Piața Operei se va umple de instrumente muzicale. La Universitate, pe lângă brazi și globuri, vor fi rame foto în care se pot face poze de Crăciun. Iar Bulevardul Unirii rămâne la atmosfera tradițională, cu oameni de zăpadă, brazi și spiriduși.

Cert este că Bucureștiul va străluci mai tare. Dacă anul trecut au fost peste 4 milioane de becuri LED, anul acesta vor fi 7 milioane.

Marius Cătălin Câmpeanu, responsabil iluminat public: „Pornim în fiecare an mult mai repede. Cam o lună, o lună jumătate, cel puțin, ne ia. Stăm cam 7-8 ore pe noapte.”

Reporter: „Cum este cu testarea luminițelor?”

Marius Cătălin Câmpeanu, responsabil iluminat public: „Pe 27-28 vom avea testările pe fiecare bulevard în parte.”

Băieți: „Foarte frumoase luminițele de sărbători. Poate mai atragem turiști.”

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













