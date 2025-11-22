Un târg de Crăciun din România, lăudat de presa britanică: „Unul dintre cele mai mari din Europa!”

Stiri Diverse
22-11-2025 | 11:28
targ de craciun craiova
Foto: Facebook / Primaria Municipiului Craiova

Publicația britanică Daily Express a descris Târgul de Crăciun din Craiova drept „un adevărat tărâm al minunilor de iarnă, spectaculoasă și impresionantă, poate printre cele mai mari din Europa”.

autor
Aura Trif

Există un târg de Crăciun ascuns într-un oraș plin de culoare, pe care mulți nu îl cunosc, și care este unul dintre cele mai mari, începe articolul publicației britanice Daily Express.

Întinzându-se pe aproximativ 280.000 de metri pătrați, cu luminile sale strălucitoare, căsuțele tradiționale din lemn, atracțiile clasice de tip carusel și decorațiile festive, acesta este Târgul de Crăciun din Craiova. Situat în sud-vestul României, se spune că este cel mai mare din Europa, iar centrul orașului se transformă într-un adevărat tărâm al minunilor de iarnă, spectaculoasă și impresionantă, mai spun jurnaliștii britanici.

Cum descriu jurnaliștii străini târgul de Crăciun din Craiova

Anul acesta, târgul de Crăciun este centrat pe povestea celebră a Spărgătorului de Nuci, cu mii de bomboane uriașe și ornamente sub formă de jucării care împodobesc orașul pentru a da viață poveștii. Descris ca având o „atmosferă de basm”, milioane de lumini colorate și sclipitoare împodobesc clădirile, brazii de Crăciun, ghirlandele, coroanele, aleile și fiecare colțișor al centrului orașului.

Vizitatorii se pot plimba cu roata panoramică sau cu caruselul de Crăciun, pot patina pe patinoarul mare, vizita satul lui Moș Crăciun și admira sania zburătoare a lui Moș Crăciun. Sunt disponibile și căsuțe din lemn pline cu cadouri și decorațiuni lucrate manual, în timp ce aroma vinului fiert cu condimente și a turtei dulci umple aerul.

Citește și
targ caritabil
Târg caritabil în Gorj. Ornamente făcute de bunici la Peștișani sunt vândute pentru a strânge fonduri pentru nevoiași

Este un vis pentru iubitorii de mâncare, deoarece Craiova a fost descrisă ca o „metropolă culinară multiculturală”, cu influențe din întreaga Europă de Est. Vizitatorii se pot aștepta la gusturi din Azerbaidjan, Armenia, Georgia, Grecia, Macedonia de Nord, Ungaria, Ucraina și Turcia, iar printre preferate se numără cârnații la grătar sau colacul unguresc, disponibile la diferitele standuri.

Târgul are loc în oraș în perioada 14 noiembrie – 4 ianuarie și reprezintă o experiență de neuitat, ideală pentru cei care caută o escapadă europeană de iarnă cu distracție festivă. Zborurile din Londra către Craiova, cu o durată de puțin peste trei ore, încep de la aproximativ 41 de lire sterline în perioada premergătoare Crăciunului, iar în ianuarie încep de la aproximativ 28 de lire, mai scrie publicația.

Dacă aceasta nu este suficient pentru a vă convinge să călătoriți, există șansa să fie un strat de zăpadă, deoarece această parte a României este predispusă la ierni tradiționale, cu un Crăciun alb. Totuși, va fi frig, așa că asigurați-vă că vă îmbrăcați în straturi multiple, inclusiv cu o geacă groasă de iarnă, pălărie, fular, mănuși, șosete groase și cizme călduroase, dar practice, se încheie articolul.

România ar putea primi peste 60 miliarde de euro de la UE, pentru următorii 6 ani. Cum vor fi împărțiți banii

Sursa: Daily Express

Etichete: Marea Britanie, craiova, presa, craciun, targ de craciun,

Dată publicare: 22-11-2025 11:28

Articol recomandat de sport.ro
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care făcea furori în România
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care făcea furori în România
Citește și...
Descoperirea făcută de un bărbat după ce a cumpărat 50 de obiecte religioase la un târg din Buzău. A anunțat Poliția
Stiri actuale
Descoperirea făcută de un bărbat după ce a cumpărat 50 de obiecte religioase la un târg din Buzău. A anunțat Poliția

50 de obiecte religioase furate dintr-o biserică din Norvegia au fost vândute la un târg din județul Buzău.

Târg caritabil în Gorj. Ornamente făcute de bunici la Peștișani sunt vândute pentru a strânge fonduri pentru nevoiași
Stiri actuale
Târg caritabil în Gorj. Ornamente făcute de bunici la Peștișani sunt vândute pentru a strânge fonduri pentru nevoiași

Ne apropiem de luna cadourilor, așa că ornamentele de Crăciun încep să fie tot mai căutate. La Peștișani, în județul Gorj, oamenii pot cumpăra decorațiuni realizate de bunici. Banii strânși vor fi transformați în daruri pentru cei fără posibilități.

Târg de adopții la Timișoara. Zeci de căței și pisici și-au căutat casă înaintea iernii. „Le-as lua pe toate daca aș putea”
Stiri Diverse
Târg de adopții la Timișoara. Zeci de căței și pisici și-au căutat casă înaintea iernii. „Le-as lua pe toate daca aș putea”

Se apropie iarna și mai multe suflete nevinovate au nevoie de un cămin. La Timișoara, zeci de pisici și căței – aduși la un târg de adopții – au așteptat cuminți să fie aleși de familii iubitoare.

Recomandări
Nou atac rusesc lângă granița cu România. Armata a ridicat de la sol două aeronave. Traficul la PTF Isaccea, oprit temporar
Stiri actuale
Nou atac rusesc lângă granița cu România. Armata a ridicat de la sol două aeronave. Traficul la PTF Isaccea, oprit temporar

Ministerul Apărării anunță noi atacuri cu drone în Ucraina, aproape de graniță. Două aeronave au fost ridicate și a fost emis un RO-Alert în nordul Tulcei. Nu au existat pătrunderi în spațiul aerian național.

A început campania electorală pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie. Ce mesaje au transmis Băluță, Ciucu și Drulă
Alegeri locale 2025
A început campania electorală pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie. Ce mesaje au transmis Băluță, Ciucu și Drulă

Campania pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie a început sâmbătă la 0:00 și se încheie pe 6 decembrie la 7:00. AEP cere o campanie corectă și transparentă.

România ar putea primi peste 60 miliarde de euro de la UE, pentru următorii 6 ani. Cum vor fi împărțiți banii
Stiri Economice
România ar putea primi peste 60 miliarde de euro de la UE, pentru următorii 6 ani. Cum vor fi împărțiți banii

România negociază în această perioadă sumele pe care le va primi din viitorul buget al Uniunii Europene pentru următorii șase ani.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 22 Noiembrie 2025

02:16:42

Alt Text!
I like IT
Ediția 28 - 2025

21:56

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E28

21:09

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 21 Noiembrie 2025

01:30:41

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28