Un târg de Crăciun din România, lăudat de presa britanică: „Unul dintre cele mai mari din Europa!”

Publicația britanică Daily Express a descris Târgul de Crăciun din Craiova drept „un adevărat tărâm al minunilor de iarnă, spectaculoasă și impresionantă, poate printre cele mai mari din Europa”.

Există un târg de Crăciun ascuns într-un oraș plin de culoare, pe care mulți nu îl cunosc, și care este unul dintre cele mai mari, începe articolul publicației britanice Daily Express.

Întinzându-se pe aproximativ 280.000 de metri pătrați, cu luminile sale strălucitoare, căsuțele tradiționale din lemn, atracțiile clasice de tip carusel și decorațiile festive, acesta este Târgul de Crăciun din Craiova. Situat în sud-vestul României, se spune că este cel mai mare din Europa, iar centrul orașului se transformă într-un adevărat tărâm al minunilor de iarnă, spectaculoasă și impresionantă, mai spun jurnaliștii britanici.

Cum descriu jurnaliștii străini târgul de Crăciun din Craiova

Anul acesta, târgul de Crăciun este centrat pe povestea celebră a Spărgătorului de Nuci, cu mii de bomboane uriașe și ornamente sub formă de jucării care împodobesc orașul pentru a da viață poveștii. Descris ca având o „atmosferă de basm”, milioane de lumini colorate și sclipitoare împodobesc clădirile, brazii de Crăciun, ghirlandele, coroanele, aleile și fiecare colțișor al centrului orașului.

Vizitatorii se pot plimba cu roata panoramică sau cu caruselul de Crăciun, pot patina pe patinoarul mare, vizita satul lui Moș Crăciun și admira sania zburătoare a lui Moș Crăciun. Sunt disponibile și căsuțe din lemn pline cu cadouri și decorațiuni lucrate manual, în timp ce aroma vinului fiert cu condimente și a turtei dulci umple aerul.

Este un vis pentru iubitorii de mâncare, deoarece Craiova a fost descrisă ca o „metropolă culinară multiculturală”, cu influențe din întreaga Europă de Est. Vizitatorii se pot aștepta la gusturi din Azerbaidjan, Armenia, Georgia, Grecia, Macedonia de Nord, Ungaria, Ucraina și Turcia, iar printre preferate se numără cârnații la grătar sau colacul unguresc, disponibile la diferitele standuri.

Târgul are loc în oraș în perioada 14 noiembrie – 4 ianuarie și reprezintă o experiență de neuitat, ideală pentru cei care caută o escapadă europeană de iarnă cu distracție festivă. Zborurile din Londra către Craiova, cu o durată de puțin peste trei ore, încep de la aproximativ 41 de lire sterline în perioada premergătoare Crăciunului, iar în ianuarie încep de la aproximativ 28 de lire, mai scrie publicația.

Dacă aceasta nu este suficient pentru a vă convinge să călătoriți, există șansa să fie un strat de zăpadă, deoarece această parte a României este predispusă la ierni tradiționale, cu un Crăciun alb. Totuși, va fi frig, așa că asigurați-vă că vă îmbrăcați în straturi multiple, inclusiv cu o geacă groasă de iarnă, pălărie, fular, mănuși, șosete groase și cizme călduroase, dar practice, se încheie articolul.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













