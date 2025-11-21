O fotografie virală a atras sute de turiști la Palatul Buckingham. Ce au descoperit turiștii când au ajuns acolo

O turistă poloneză a ajuns la Palatul Buckingham crezând că va găsi un târg de Crăciun, dar a descoperit că totul fusese creat cu ajutorul inteligenței artificiale, potrivit AFP.

„Am venit aici pentru că am crezut că e adevărat”, a explicat tânăra de 25 de ani. „Credeam că sunt norocoasă să pot vedea primul târg de Crăciun organizat în faţa reşedinţei regale londoneze şi am fost foarte trişti când ne-am dat seama că nu exista nimic.”

Mesaje publicate online și distribuite în întreaga lume, în mai multe limbi — inclusiv thailandeză, portugheză, arabă sau armeană — promiteau „experiența unui Crăciun regal inedit”.

În realitate, fotografia care ilustra evenimentul era o imagine generată de inteligenţa artificială, înfăţişând un târg de Crăciun cu căsuţe din lemn și lumini festive.

Cum a pornit totul: un magazin real, un „târg” inventat

„Am văzut-o pe Instagram şi pe TikTok. Spunea că va avea loc un târg de Crăciun pentru prima dată la Palatul Buckingham”, a povestit și Emma Paxton, o ingineră de 26 de ani din Boston, SUA.

Lucas, un francez stabilit la Londra, a spus la rândul lui că „a auzit mult despre asta” din partea prietenilor care locuiesc în străinătate. „Acum am înţeles că este făcut cu AI”, a adăugat el.

Mai mulţi internauţi au postat videoclipuri pentru a demonta înşelătoria, inclusiv bloguri de călătorie precum Love and London.

Imaginea falsă a început să circule în septembrie, după ce Royal Collection Trust (RCT), instituția care administrează vizitele la Palatul Buckingham, a anunţat deschiderea unui mic magazin de Crăciun în cadrul palatului.

RCT a publicat ulterior un mesaj pe site-ul său, precizând clar că magazinul nu este „un târg de Crăciun” și că „nu va avea loc un târg de Crăciun la Palatul Buckingham”.

Vineri, afișe din apropierea palatului indicau direcţia spre acest magazin de Crăciun, care vinde suveniruri precum ciocolată şi cutii de ceai cu efigia familiei regale.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













