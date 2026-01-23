Potrivit acestuia, cabinetul, care funcţionează în Ambulatoriul de specialitate al spitalului, a costat peste un milion de lei şi a fost realizat în baza unui proiect cu finanţare europeană. Este dotat cu aparatură de ultimă generaţie şi este dedicat tratamentelor stomatologice realizate în regim ambulatoriu sau de spitalizare de zi, inclusiv pentru cazuri complexe care necesită anestezie generală, în condiţii de maximă siguranţă medicală.

Tratamente complexe și gratuite pentru copii

El a fost conceput pentru intervenţii stomatologice complexe, tratamentul copiilor cu patologii dentare severe şi cazuri care necesită sedare sau anestezie generală.

"Vorbim despre un cabinet destinat copiilor, inclusiv celor cu nevoi speciale, aşa cum prevede clar acest proiect european. Primii beneficiari vor fi copiii din centrele de plasament din judeţ, care se confruntă cu probleme dentare şi care, în cele mai multe cazuri, nu au avut acces la tratamente stomatologice de specialitate. Toate intervenţiile realizate în cadrul cabinetului vor fi gratuite, decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate", a precizat Gheorghe Şoldan.

Investiţia a fost realizată prin proiectul "Dinţi sănătoşi, copii sănătoşi", finanţat din fonduri europene prin Programul Sănătate. Valoarea totală a proiectului este de 1.011.251,13 lei (TVA inclus), finanţarea fiind asigurată în proporţie de 85% din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), 13% din bugetul naţional şi 2% din bugetul CJ.

Şeful CJ Suceava anunţă că primii pacienţii ai noului cabinet vor fi copiii din centrele de plasament din judeţ.

În noiembrie 2025, o fetiță de doi ani a murit la o clinică stomatologică din Capitală, după ce a fost sedată și a intrat în stop cardio-respirator. Controalele ulterioare au scos la iveală nereguli, sancționate cu amenzi de 100.000 de lei. Tragedia a relansat discuția despre necesitatea existenței cabinetelor stomatologice în spitale, nu doar în clinici și cabinete private, astfel încât să existe acces la secții de ATI în caz de urgențe medicale.

