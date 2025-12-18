Analizele necesare înainte de intervenții stomatologice. Valorile scăzute ale unei vitamine pot încetini vindecarea

18-12-2025 | 09:18
stomatolog
Vitamina D e deficitară, vindecarea se petrece greu Chirurgia orală într-o singură etapă înseamnă cea mai mică traumă pentru organism și o singură cură de antibiotice.

De ce să rezolvăm toate problemele chirurgicale din cavitatea orală într-o singură anestezie?

Dr. Dragoș Popescu: Chirurgia orală într-o singură etapă înseamnă limitarea agresivității procedurilor chirurgicale repetitive. Conform ghidurilor chirurgicale internaționale, medicul chirurg trebuie să limiteze interacțiunea pacientului cu mediul spitalicesc. De aceea, dacă sunt probleme multiple și diverse în cavitatea orală, le rezolvăm în aceeași anestezie și sub o singură cură de antibiotice.
Concret, trebuie să extragem patru molari de minte. Nu e normal să veniți de patru ori pentru patru intervenții chirurgicale. Pentru că înseamnă 4 anestezii, 4 cure de antibiotic, 4 cure de antiinflamatoare. În cavitatea orală, avem peste 370 de tipuri de bacterii, streptococi, stafilococi. Sistemul imunitar îi ține în control. Dacă faci o traumă cu sângerare, ai nevoie sigur de antibiotice.

Cât pot dura intervențiile acestea stânse sub aceeași anestezie?

Dr. Dragoș Popescu: Durează 1-2 ore în funcție de cât de multe manevre facem. Putem să facem, într-o singură sedință: extracții dentare, operațiile parodontale, sinus lift, 10-15 implanturi o singură dată.

Ce informații din starea generală de sănătate vă interesează?

Dr. Dragoș Popescu: Ne interesează glicemia și hemoglobina glicozilată. Dacă valorile sunt mari, vindecarea e deficitară și riscul infecțiilor e mai mare. Ne interesează funcția ficatului pentru că anestezicele se metabolizează în ficat, deci trebuie să vedem cum funcționează ficatul. Ne interesează valoarea vitaminei D în sânge pentru că, dacă nu aveți valori normale, vindecarea țesuturilor e deficitară. E vorba și de țesutul osos și de țesuturile moi. Și ne interesează ca, după o intervenție chirurgicală, pacientul să nu facă exerciții cardio pentru că îi crește tensiunea și riscul sângerării e mai mare.

